Sobreviventes do ataque russo a uma escola no leste da Ucrânia descrevem uma experiência horrível

Presidente dos EUA Joe Biden e líderes G7 quase se encontrou Com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no domingo, eles discutiram medidas adicionais que os Estados Unidos e seus aliados estão tomando para punir a Rússia por sua invasão injustificada da Ucrânia, que incluem sanções contra os três maiores canais de televisão da Rússia e um compromisso de cada membro do G7 de abandonar gradualmente a Rússia. Língua. Importações de petróleo, de acordo com um alto funcionário do governo e um comunicado da Casa Branca.

“Isso é realmente um fracasso para Putin, e continuaremos a honrar a brava luta do povo da Ucrânia e ouvir o presidente Zelensky e nos comprometer novamente a continuar o caminho”, disse o alto funcionário a repórteres antes da reunião do presidente. .

O funcionário acrescentou que, embora os líderes de hoje “façam um balanço de onde estamos”, a ligação também destacará como o presidente russo Vladimir Putin “humilha” os sacrifícios feitos pelos cidadãos soviéticos, milhões dos quais deram suas vidas para derrotar o fascismo no processo. Segunda Guerra Mundial.

“Putin está abusando desses sacrifícios espalhando suas mentiras e desinformação sobre a barbárie que está cometendo na Ucrânia… Esta é realmente uma oportunidade de dizer a verdade e provar nossa união contínua”, disse o funcionário na ligação.

Novas sanções divulgadas pelos Estados Unidos no domingo cortarão a mídia controlada pelo Kremlin de anunciantes e tecnologia de produção americanos, impedirão a Rússia de usar serviços fornecidos pelos EUA, como gerenciamento ou consultoria e contabilidade corporativa, além de impor novos controles de exportação contra a Rússia. Setor industrial. O anúncio de domingo também inclui cerca de 2.600 restrições de visto para autoridades russas e bielorrussas, e as primeiras sanções contra executivos do Gazprombank – a instituição através da qual a maior parte da Europa compra gás russo.

Em conjunto, as ações de hoje são uma continuação da remoção sistemática e sistemática da Rússia do sistema financeiro e econômico global. A mensagem é que não haverá refúgio seguro para a economia russa se a invasão de Putin continuar.

Um pouco mais de contexto: A combinação de sanções norte-americanas e ocidentais impostas desde a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro levou a economia russa a uma profunda recessão, uma vez que faz a difícil transição para se tornar uma economia fechada.

Hoje, as três redes de TV sancionadas pelos EUA – Channel One Russia, Russian TV-1 e NTV Broadcasting Company – receberam mais de US$ 300 milhões em receita de publicidade de países ocidentais apenas no ano passado, de acordo com o funcionário.

“Não vamos ajudá-los a espalhar as mentiras e enganos que você ouve de Putin todos os dias”, disse esse funcionário.

Não incluído na proibição de serviços de hoje: serviços jurídicos. Os EUA, de acordo com o alto funcionário, decidiram continuar permitindo que o “devido processo” seja buscado, mas o governo continuará a reavaliar isso “todos os dias” e eles estão esperando para ver o que acontece após essa ação inicial. Proibição de serviço. O funcionário observou que o Reino Unido não havia imposto tal proibição.

O funcionário também teve o cuidado de observar que as sanções contra os executivos do Gazprombank são apenas ações contra os líderes da importante instituição financeira e não uma penalidade total contra o próprio banco, com o qual os europeus devem lidar para continuar comprando gás russo.

“Este não é um bloqueio completo. Não congelamos os ativos do Gazprombank ou proibimos qualquer transação com o Gazprombank. O que estamos apontando é que o Gazprombank não é um porto seguro. E por isso estamos sancionando alguns dos grandes negócios, as pessoas que estão sentados à frente da organização, para fazer um efeito assustador, disse este funcionário.

O alto funcionário disse que a decisão de restringir as exportações de produtos industriais para a Rússia visa dificultar a capacidade industrial do Kremlin e a capacidade de travar a guerra, semelhante à forma como as restrições ocidentais aos microchips limitam a capacidade da Rússia de fabricar mísseis guiados com precisão.

Além da proibição de exportação de serviços industriais russos, os Estados Unidos também impuseram sanções à Promtekhnologiya LLC, que fabrica armas, como rifles, usadas pelas forças russas na Ucrânia, e a Comissão Reguladora Nuclear também não permitirá a exportação de urânio , plutônio ou outros. Produtos relacionados à energia nuclear.

Correção: uma versão anterior deste post afirmava que as três redes de TV que estão sob sanções dos EUA hoje receberam mais de US$ 300 bilhões em receita de publicidade de países ocidentais no ano passado. O valor real é de US$ 300 milhões. Foi corrigido.