EUA anunciam sanções contra empresas de mídia controladas pelo Kremlin e proíbem a Rússia de usar alguns serviços de consultoria dos EUA

“O bloqueio do acesso da Rússia aos valiosos serviços profissionais dos Estados Unidos aumenta a pressão sobre o Kremlin e corta sua capacidade de evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e nossos parceiros”, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em comunicado. “Também visamos a capacidade de Putin de gerar receitas que lhe permitam se envolver em sua agressão, bem como as entidades e seus líderes que apoiam suas ações destrutivas”, acrescentou.

“Isso realmente é um fracasso para Putin, e continuaremos a honrar a brava luta do povo ucraniano e ouvir o presidente Zelensky e nos comprometer novamente a continuar o caminho”, disse o alto funcionário do governo a repórteres antes de se encontrar com o presidente. Reunião de domingo com os líderes do Grupo dos 7 e Zelensky.

O funcionário acrescentou que a ligação também destacaria como o presidente russo, Vladimir Putin, foi “desgraçado” pelos sacrifícios feitos pelos cidadãos russos soviéticos, milhões dos quais deram suas vidas para derrotar o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial.

“Putin está abusando desses sacrifícios espalhando suas mentiras e desinformação sobre a barbárie que está cometendo na Ucrânia… É realmente uma oportunidade de dizer a verdade e provar nossa união contínua”, disse a pessoa encarregada da ligação.

“As ações combinadas de hoje são uma continuação da remoção sistemática e sistemática da Rússia do sistema financeiro e econômico global. A mensagem é que não haverá refúgio seguro para a economia russa se a invasão de Putin continuar”, disse o funcionário a repórteres.

As três redes de televisão sancionadas pelos Estados Unidos são o Channel One da Rússia, a TV-1 russa e a NTV Broadcasting. Juntos, eles ganharam mais de US$ 300 milhões em receita de publicidade de países ocidentais apenas no ano passado, de acordo com o funcionário.

“Não trabalharemos para ajudá-los a espalhar as mentiras e enganos que você ouve de Putin todos os dias”, disse o funcionário.

O Departamento de Estado dos EUA disse em comunicado que as novas restrições de visto se aplicam a “2.596 membros do exército da Federação Russa e 13 oficiais militares bielorrussos”. O ministério disse que os indivíduos foram alvos porque “acredita-se que estejam envolvidos em abusos de direitos humanos, violações do direito internacional humanitário ou corrupção pública na Ucrânia, incluindo a chamada ‘República Popular de Donetsk’ ou ‘República Popular de Luhansk'”.

Notavelmente, os serviços jurídicos dos EUA não foram incluídos na proibição de domingo. Os EUA, de acordo com o responsável, decidiram continuar a permitir a busca do “devido processo”, mas acrescentou que o governo vai continuar a reavaliar isso “todos os dias” e está à espera para ver o que acontece após a proibição inicial dos serviços. . O funcionário observou que o Reino Unido não havia imposto tal proibição.

O responsável também teve o cuidado de observar que as sanções contra os executivos do Gazprombank são apenas: ações contra os líderes da importante instituição financeira e não uma penalidade total contra o próprio banco, com o qual os europeus devem lidar para continuar comprando gás russo.

“Este não é um bloqueio completo. Nós não congelamos os ativos do Gazprombank ou proibimos qualquer transação com o Gazprombank. O que estamos apontando é que o Gazprombank não é um porto seguro. E por isso estamos sancionando alguns dos principais executivos de negócios que são as pessoas sentadas à frente da organização para criar um efeito assustador”, disse o funcionário.

O funcionário disse que a decisão de restringir as exportações de produtos industriais para a Rússia visa dificultar a capacidade industrial do Kremlin e a capacidade de travar a guerra, semelhante à forma como as restrições ocidentais aos microchips limitam a capacidade da Rússia de fabricar mísseis guiados com precisão.

Além da proibição de exportação de serviços industriais russos, os Estados Unidos também impuseram sanções à Promtekhnologiya LLC, que fabrica armas, incluindo rifles, usadas pelas forças russas na Ucrânia. A Comissão Reguladora Nuclear não permitirá mais a exportação de urânio, plutônio ou outros produtos nucleares.

Os líderes do G7 disseram em comunicado no domingo que se comprometeram a “intensificar” a assistência financeira de curto prazo à Ucrânia nas próximas semanas, bem como continuar desenvolvendo opções para a reconstrução de longo prazo do país.

“Nas próximas semanas, aumentaremos nosso apoio financeiro coletivo de curto prazo para ajudar a Ucrânia a preencher as lacunas de financiamento e fornecer serviços essenciais ao seu povo, enquanto desenvolve opções – trabalhando com autoridades ucranianas e instituições financeiras internacionais – para apoiar a recuperação de longo prazo. e reconstrução”, disse o comunicado.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, conversou com o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, no domingo, para discutir novas sanções à Rússia e sobre o impacto da guerra na Ucrânia na segurança alimentar global.

Kuleba disse em um tuitar Os EUA estão preparando “fortes novas sanções” contra a Rússia, acrescentando que os diplomatas “discutiram maneiras de liberalizar as exportações de alimentos ucranianos e maneiras de permitir a segurança alimentar global”.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

Correção: uma versão anterior desta história calculou mal o valor da receita de publicidade que três redes de televisão russas receberam de países ocidentais no ano passado, conforme citado por um alto funcionário do governo Biden. Foram 300 milhões de dólares.