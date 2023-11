Shannen Doherty diz que o câncer se espalhou para seus ossos: ‘Eu não quero morrer’

Shannen Doherty Ela não perdeu as esperanças depois que foi anunciado que o câncer de mama em estágio 4 havia se espalhado para seus ossos.

A atriz de 52 anos disse em matéria publicada na quarta-feira Revista Pessoas Ela permanece animada, apesar da propagação do câncer. Ela disse que estava determinada a seguir em frente com sua carreira de atriz, aumentar a conscientização sobre a pesquisa do câncer e “pensar no panorama geral” de sua vida.

“Eu não quero morrer”, disse Doherty.

A atriz de “Charmed” e “Beverly Hills, 90210” disse que espera entrar em testes clínicos à medida que novos tratamentos são desenvolvidos, mas o que a move agora é o desejo de “provar” sua capacidade de trabalhar apesar do diagnóstico de câncer.

Ela disse à revista People: “Não terminei a vida. Não terminei com o amor. Não terminei com a criação. Não terminei de mudar as coisas para melhor. Simplesmente não terminei – eu ‘ ainda não terminei.”

Doherty estava lidando com isso Diagnóstico de câncer Por cerca de uma década. era Ele foi diagnosticado pela primeira vez Com câncer de mama em 2015, depois que ela disse que seu cachorro Bowie começou Ele bufou ansiosamente ao lado dela. Em 2016, o câncer se espalhou para os gânglios linfáticos e ela teve que passar por oito rodadas de quimioterapia e radioterapia.

eu entrei perdão em 2017, mas um ano depois, seus marcadores tumorais ficaram “elevados”, de acordo com a Associated Press. Então, em 2020, ela anunciou no “Good Morning America” que havia feito isso Voltou como estágio 4O que significa que se espalhou para além da sua localização original, de acordo com a American Cancer Society.

Então, em junho, ela contou um caso em que o câncer havia se espalhado para seu cérebro Vídeo emocional Ela estava chorando enquanto passava por radiação.

Doherty disse à revista People que estava frustrada com a forma como foi tratada desde o diagnóstico, já que as pessoas presumem que a vida dos pacientes com câncer acabou.

“As pessoas presumem que isso significa que você não pode andar, não pode comer, não pode trabalhar. Eles colocam você no pasto desde muito jovem – ‘Você acabou, você está aposentado’ e ‘Nós ‘não somos'”, disse ela. “Temos espírito livre.” Temos uma visão diferente da vida. Somos pessoas que querem trabalhar, abraçar a vida e seguir em frente.”

Mas Doherty disse que tem muito pelo que esperar e que confia na sua fé agora mais do que nunca.

“Minhas melhores lembranças ainda estão por vir”, disse Doherty. “Eu oro. Acordo, vou para a cama, agradeço a Deus e oro pelas coisas que são importantes para mim, sem pedir muito. Isso me conecta a um poder superior e à espiritualidade. Minha fé é meu mantra.”