Jennifer Garner faz uma aparição muito animada enquanto caminha pelo tapete vermelho na estreia de sua comédia da Netflix, Family Switch, em Los Angeles.

Jennifer Garner parecia estar se divertindo muito ao subir no tapete vermelho na estreia de sua nova comédia da Netflix, Family Switch, em Los Angeles.

A atriz, de 51 anos, posou para as câmeras enquanto posava para uma série de fotos hilariantes, que incluíam chutes altos e movimentos de dança engraçados.

A estrela apareceu animada enquanto ria e brincava enquanto realizava sua apresentação no tapete vermelho, enquanto ainda parecia radiante em um vestido vermelho curto.

Jennifer trocou os sapatos de salto alto por tênis confortáveis, o que sem dúvida facilitou alguns movimentos durante o show.

Ela foi acompanhada na estreia por seu parceiro Ed Helms, 49, e pela atriz da Marvel Xochitl Gomez, além de várias estrelas.

Amar a vida: A estrela apareceu em alto astral, rindo e brincando enquanto realizava sua apresentação no tapete vermelho, enquanto ainda parecia radiante em um vestido vermelho curto.

A estreia teve clima festivo com elenco e convidados dançando coordenados no tapete vermelho

Jennifer e Ed estrelam o filme como Jess e Bill Walker, um casal com filhos.

Depois de um raro realinhamento planetário mudar a sua realidade, eles acordam uma manhã e descobrem que trocaram de corpo com os seus filhos adolescentes mais velhos.

A comédia familiar está programada para estrear na Netflix na quinta-feira, 30 de novembro.

Jennifer foi o foco das atenções durante sua aparição no tapete vermelho graças ao seu vestido escaldante.

O minivestido vermelho brilhante não tinha mangas e enfatizava seus braços tonificados, enquanto a saia curta, com babados soltos, destacava suas pernas em forma.

A atriz Party Down de 1,80m de altura usava um par de saltos pretos abertos com tiras de formato estranho em volta dos tornozelos.

A ex-mulher de Ben Affleck usava cabelos castanhos na altura dos ombros com uma parte lateral que revelava um de seus brincos pendurados e destacava seu rosto perfeitamente cuidado.

Sua estrela, Ed Helms, parecia elegante em um terno manchado azul-acinzentado.

Parte da rotina de Jennifer incluía algumas danças irlandesas enquanto ela exibia seus movimentos

Ela foi acompanhada pela co-estrela de Once Upon a Time, Emma Myers (à direita)

O vestido curto de Jennifer exibia suas pernas tonificadas

Ela completou o look com brincos pendurados

Jennifer não conseguia parar de executar essa rotina aparentemente ensaiada

Ela acariciou um cachorro enquanto tirava fotos

Ele manteve a jaqueta abotoada, mas vestiu a roupa com um blazer branco bacana e tênis branco.

A atriz Xochitl Gomez, que estrelou a estreia, também impressionou com seu papel de destaque como America Chavez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A estrela em ascensão parecia elegante em um vestido preto e branco com ombros largos que apresentava uma saia preta longa e um corpete branco em forma de espartilho.

Xochitl foi acompanhado no tapete vermelho pelo colega concorrente do Dancing With The Stars, Harry Jowsey.

A estrela australiana Too Hot To Handle contrastou seu conjunto chique com uma camiseta branca lisa e calça preta, junto com tênis preto e branco.

Xochitl também apareceu no tapete vermelho com Brady Noon, que interpreta um dos adolescentes que trocaram de corpo em Family Switch. Ele estava ótimo em um terno de seda preto com camisa preta e sapatos pretos.

Emma Myers, que interpreta a irmã de Brady no filme, contrastou seu visual com um vestido maxi de cetim verde brilhante.

Apresentava um corpete de renda preta com longas alças pretas penduradas nos ombros, e ela completou o visual com saltos pretos abertos.

Os convidados incluíram a comediante Hannah Stocking, creditada como “Lightning” no filme.

Ela usava um vestido transparente até o chão coberto de lantejoulas brilhantes criando um desenho floral.

A atriz Katherine McNamara, que desempenhou um papel importante no final da temporada de Arrow, parecia pronta para a ação em um terno xadrez preto e branco combinado com sapatos pretos de salto alto de bico fino.

A modelo Jordan Leftwich exibiu uma exibição chique em um terno preto desconstruído.

A jaqueta da roupa era cortada abaixo do peito e presa a uma peça parecida com um sutiã feita de jeans lavado com ácido, que também revelava sua cintura tonificada. Suas calças foram cortadas na parte superior para revelar uma cintura de material jeans semelhante.

Também participou da estreia o compositor turco-americano Pinar Toprak, que forneceu a música para Family Switch.

Family Switch será lançado na Netflix na quinta-feira, 30 de novembro

Toprak é mais conhecido por suas trilhas sonoras do popular filme de super-heróis Capitão Marvel, e também forneceu referências a outros filmes de quadrinhos, incluindo Liga da Justiça e Vingadores: Ultimato.

Ela usava uma blusa de mangas creme amarrada acima da cintura, além de uma saia preta longa que chegava até o chão.

A estreia teve um clima festivo, e Jennifer Garner foi vista usando um par de tênis vermelho e branco antes de se juntar ao resto do elenco e convidados em uma dança coordenada no tapete vermelho.

A atriz de Love, Simon também segurava um adorável buldogue francês nos braços. O cachorro com o suéter parece ser o mesmo cachorro que aparece no filme e no pôster.