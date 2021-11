Samantha Wayne na cena atualizada da Amazônia

“Liga da Justiça de Zack Snyder” apareceu no início deste ano na HBO Max.

Samantha Wayne não esperava que suas cenas fossem diferentes porque ela não participou das refilmagens.

Wayne disse à Insider que era uma “diferença dia e noite” em como ela se sentia em relação às mulheres no filme.

Esta semana marca o quarto aniversário deLiga da JustiçaAparência teatral.

Desde o seu lançamento, os fãs se reuniram para o que, na época, parecia uma versão lendária do filme do diretor original, Zack Snyder, que Ele deixou o filme junto com a co-produtora e esposa Deborah Snyder após a morte de sua filha. O diretor dos Vingadores, Joss Whedon, reescreveu e Reshoots difíceisE O que é uma pena para os críticos e fãs.

elogiar de Ambos críticos e as massas por suas diferenças gritantes.

Se você assistir os dois clipes lado a lado, uma das maiores mudanças é como o filme de 2021, muitas vezes referido como “Corte de Snyder”, retrata as personagens femininas na tela. A versão 2017 de Joss Whedon contém arquivos Mais de uma dúzia de momentos assustadores dirigidos à Mulher Maravilha, Lois Lane, Amazonas e muito mais que você pode ver aqui.

Todos esses momentos foram removidos de “Snyder Cut”, ao invés de destacar o poder das mulheres em cada cena.

Em maio, enquanto conversava com Samantha Wayne Por seu papel no “Exército dos Mortos” de Snyder, Insider perguntou à atriz sobre as diferenças entre os dois filmes. Wayne interpreta uma guerreira amazona, Euboea, que é vista brevemente no início dos filmes. Ela morreu heroicamente enquanto servia à Rainha Hipólita para proteger uma das três Caixas-Mãe do vilão do filme, Lobo da Estepe.



Euboea morre na “Liga da Justiça” de 2017 (fotos à esquerda) ao lado da Liga da Justiça de Zack Snyder em 2021.

“Quando assisti à edição de 2017, quase pensei: ‘Oh, essa é apenas a minha atuação e é exatamente assim que a história é’, porque eles usaram muito do que filmei, mas parecia diferente do que eu pensava que estava acontecendo para “, disse Wayne de assistir ao lançamento. teatral. “A conexão não estava forte. Não senti muito.”

Na narrativa teatral, o foco principal tem sido o lobo da estepe sexualizando as amazonas enquanto elas tentam obter o tórax. Em vez de aparecer como guerreiros poderosos, eles foram facilmente derrotados e pareciam estar fugindo ferozmente de um monstro que estava ansioso para emocionar a perseguição.



No filme de 2017 (à esquerda), Steppenwolf fica animado com a emoção da perseguição, desafiando a Rainha das Amazonas a tentar ser mais esperto que ele. Em 2021, o Amazon Steppewolf foi inundado. Assim que ele vê o peito da mãe de suas mãos, ele grita: “Não!”

Win não voltou para nenhuma refilmagem do filme quando Whedon assumiu o comando do filme. Então, quando eu soube que “Liga da Justiça de Zack Snyder” iria estrear na HBO Max, inicialmente pensei que suas cenas seriam “um pouco parecidas”.

Este não era o caso.

“Foi incrível para mim como parecia diferente quando foi modificado e montado por outra pessoa”, disse Wayne.

A versão de Snyder colocou o foco de volta na Amazon, em vez de Steppenwolf, que aparece como um verme voraz no lançamento teatral. Agora, em vez de temê-lo, ele parecia estar à mercê desses guerreiros divinos.

“Liga da Justiça de Zack Snyder” também revive alguns momentos com Eubeia, onde agora a vemos resgatada por Hipólita e brigando com os cavalos até os dois escaparem antes de sua morte prematura. As cenas dão mais peso à morte dela, então quando você a vê se safar, há mais conexão emocional com o sacrifício do personagem.



Mais tempo foi gasto com a personagem Samantha Win em “Liga da Justiça de Zack Snyder”.

Quando o lobo da estepe escapa, o filme de 2021 ganha um ritmo extra para homenagear o guerreiro caído.

“Na versão de Zack, eu senti a conexão com a Rainha mais. Eu senti que significava mais”, disse Wayne. “Havia mais importância para o meu personagem, Euboea, como representante de todas as Amazonas. Parecia muito mais importante e simbólico para todas as mulheres da ilha, ao invés de apenas uma morte aleatória.”



Uma cena não vista no filme de 2017 “Liga da Justiça”.

Significava algo na ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’, continuou Wayne, acrescentando: ‘Não sabia que poderia ser. Foi uma surpresa muito agradável. Eu não tinha ideia até que assisti e me senti muito melhor comigo mesma e minha performance, mas também havia uma diferença dia e noite em como eu me sentia sobre as mulheres no filme e a jornada emocional dos personagens. muito importante “.

A versão de Snyder do filme também cortou uma linha, depois de adquirir a Motherbox, Steppenwolf anunciou que todas as Amazonas iriam adorar.



Diálogo Steppenwolf na versão teatral de 2017 de “Justice League”.

Wayne disse que não percebeu essa diferença enquanto assistia, mas admitiu como a fala trouxe uma “mudança de tom”.

“Você vai me amar”, disse Wayne, repetindo o diálogo de Steppenwolf. “Acho que todas nós, como mulheres, conhecemos caras assim, e isso é uma grande bandeira vermelha. Colocar isso em um personagem e transformá-lo em um filme que crianças e adolescentes assistem em todo o mundo não é o melhor.”

Quando o Insider percebeu que quase todas as personagens femininas da agência “Liga da Justiça de Zack Snyder” foram trazidas de volta ao diretor no início deste ano também Ao discutir o filme “Exército dos Mortos”, Snyder mencionou sua esposa e co-produtora Deborah.

“Minha parceira é uma mulher muito forte e sinto uma grande responsabilidade em garantir que as personagens femininas sejam representadas com dignidade e honra, e estou fazendo o meu melhor para fazer isso”, disse Snyder.



Deborah e Zack Snyder.

A versão de Snyder do filme “Liga da Justiça” de 2021 termina em grande negócio quando Bruce Wayne (Ben Affleck) recebe a visita de Martian Manhunter (Herry Lennix), que diz a ele que está aqui para ajudar a Liga da Justiça a salvar o mundo de um apocalipse iminente .

A visão original do diretor, antes de 2017, era produzir mais dois filmes para encerrar sua saga de cinco filmes, mas isso não está nas cartas, pelo menos por enquanto. Dias após o lançamento de “ZSJL” em março, Ann Sarnoff, CEO da WarnerMedia Studios Para Variety, não há sequências.

Quando questionado se conseguir SnyderVerse de volta seria algo que o deixaria feliz neste ponto, Snyder disse ao Insider em maio: “A verdade é a Warner Brothers, eles foram muito claros … eles não estão interessados ​​em experimentar Zack em o universo DC. Isso não é um palpite. Eles dizem isso diretamente. “

Snyder identificou muitas de suas sequências planejadas Em entrevista à Vanity Fair,. O plano também sobreviveu como uma série de storyboards extremamente detalhados que foram mostrados em uma galeria oficial em Texas na sede da AT&T em Dallas.

No momento, Snyder está ocupado em



. O mundo dos zumbis, o “Exército dos Mortos”, está vivo e próspero. O filme fora do streamer Títulos mais popularesO spin-off de “Exército de Ladrões” é atualmente um dos filmes mais populares da Netflix e é uma sequência, “”planeta dos mortosTrabalho em andamento. Snyder também começou a filmar o drama espacial no Netflix, “Rebel Moon”, que ele co-escreveu, no início do próximo ano.

Em abril, os fãs disseram ao Insider que continuariam pedindo o SnyderVerse de volta por um longo tempo Porque é do interesse de Snyder. No quarto aniversário do filme teatral, Snyder compartilhou Foto da prancha da “Liga da Justiça” no Vero, sua plataforma de mídia social favorita, mantendo viva a esperança de uma possível recuperação do SnyderVerse um dia.