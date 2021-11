Princesa Charlene de Mônaco: uma linha do tempo de seus problemas de saúde e sua ausência

Albert disse ao jornal que o seu regresso a casa “correu bem nas primeiras horas, depois das quais ficou claro que ela estava bem”.

Apesar da especulação generalizada de que sua mudança foi causada por um Desentendimento no relacionamento dela Com seu marido, filho de Grace Kelly e Príncipe Rainier III, Palace, Albert e Charlene confirmaram que seus problemas de saúde a fizeram se firmar em outro continente.

Durante uma viagem à sua terra natal, a África do Sul, para lutar contra a caça furtiva e a morte de rinocerontes pelos chifres, Charlene sofreu uma infecção de ouvido, nariz e garganta tão severa que “não foi autorizada a viajar”, disse o palácio a agências na África do Sul. Notícias 24

24 de junho: Fundação Charlene confirmada para Fundação Charlene confirmada para Notícias 24 Ele estava “passando por procedimentos múltiplos e complexos” após contrair a infecção. A fundação disse que sua equipe médica a aconselhou a permanecer na África do Sul enquanto ela continuava a se recuperar e a aguardar novos procedimentos.

6 de julho: disse Charlene, que não pôde retornar a Mônaco para comemorar seu 10º aniversário de casamento disse Charlene, que não pôde retornar a Mônaco para comemorar seu 10º aniversário de casamento Notícias 24 Em um comunicado, sua doença e suas origens na África do Sul “têm sido uma época difícil”.

“Tenho muitas saudades do meu marido e dos meus filhos”, disse ela. “O que foi muito difícil para mim foi quando fui instruída pela minha equipe médica que eu não poderia ir para casa no meu décimo aniversário de casamento. Albert é minha rocha e minha força e sem seu amor e apoio eu não teria conseguido sobreviver. neste momento doloroso. ”

2 de setembro: Albert, falando exclusivamente para Albert, falando exclusivamente para as pessoas Ele disse que sua esposa está “pronta para ir para casa” após meses de procedimentos médicos.

4 de setembro: Monaco Palace disse que Charlene deixou um hospital sul-africano depois de ser tratada de uma doença de ouvido, nariz e garganta. Monaco Palace disse que Charlene deixou um hospital sul-africano depois de ser tratada de uma doença de ouvido, nariz e garganta. Reuters em tempo. Ela foi internada no hospital após desmaiar no início da semana, embora o palácio dissesse que seu colapso não foi uma grande preocupação.

8 de setembro: em outro lugar em outro lugar entrevistar Com a People, Albert denunciou rumores de que Charlene permaneceu na África do Sul devido a problemas no relacionamento.

“Não deixe Mônaco na agitação!” Ele disse à tomada. “Ela não foi embora porque estava com raiva de mim ou de qualquer outra pessoa … Ela só deveria ficar por uma semana, no máximo 10 dias, e [she is still there now] Todas essas complicações médicas surgiram porque ela tinha essa infecção. ”

26 de outubro: Albert disse Albert disse as pessoas Charlene estará de volta a Mônaco semanas depois de se recuperar da cirurgia no início de outubro.

9 de novembro: Charlene voltou para Mônaco depois de meio ano, e foi ansiosamente recebida por seus filhos e marido. No Instagram, ela compartilhou uma foto dela com uma máscara facial preta com seus filhos e marido, : Charlene voltou para Mônaco depois de meio ano, e foi ansiosamente recebida por seus filhos e marido. No Instagram, ela compartilhou uma foto dela com uma máscara facial preta com seus filhos e marido, pendurado , “Feliz dia de hoje, obrigado a todos por me manterem forte !!” Com emoji de coração.

16 de novembro: O palácio anunciou que Charlene, dentro de uma semana de seu retorno a Mônaco, evitará obrigações públicas enquanto continua sua recuperação. “Um período de calma e descanso é necessário para garantir a melhor recuperação da saúde da princesa Charlene”, disse o palácio em um comunicado. O palácio anunciou que Charlene, dentro de uma semana de seu retorno a Mônaco, evitará obrigações públicas enquanto continua sua recuperação. “Um período de calma e descanso é necessário para garantir a melhor recuperação da saúde da princesa Charlene”, disse o palácio em um comunicado. Reuters

19 de novembro: Charlene não compareceu às comemorações do Dia Nacional de Mônaco.

O príncipe Albert disse à People que sua esposa estava sofrendo de “fadiga extrema, tanto emocional quanto física”.

Aparecendo na varanda com o pai em um evento público, os gêmeos de 6 anos de Charlene, o príncipe Jack e a princesa Gabriella, ergueram faixas feitas à mão em homenagem à mãe. “Nós sentimos sua falta, mamãe” estava escrito no banner de Gabriella com corações, e Jack escreveu “Nós amamos você, mãe”.