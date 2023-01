Salário médio subiu 65,6%

Embora o aumento seja substancial, os aumentos salariais desaceleraram drasticamente recentemente, com um ganho acumulado de apenas 3,1% nos últimos 11 anos, entre 2010 e 2021.

De acordo com expressoBaseia-se em dados do National Bureau of Statistics (INE), em cinco décadas, em termos nominais, os salários médios em Portugal tiveram sempre uma trajetória ascendente, exceto nos anos da Troika. No entanto, numa análise em termos reais – tendo em conta o impacto da inflação para medir a evolução do poder de compra relativamente aos salários – outras conclusões devem ser tiradas.

“Houve até uma queda de 2,9% entre 1973 e 1980. A situação se inverteu na década seguinte, quando o salário médio do país chegou a 1990, mais de 12% acima do registrado em 1980. Na década seguinte (entre 1990 e 2000) , chegou a 37,8 por cento. Mas a chegada do novo século, quando Portugal aderiu ao euro, não trouxe boas notícias para os salários no País. O ganho acumulado de salários médios caiu para 6,8 por cento entre 2000 e 2010, e manteve-se em 3,1 por cento desde então”, escreve a publicação. Taxa de inflação.