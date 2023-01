Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez lutam para contratar chef particular para lar de idosos de £ 17 milhões em Portugal

Cristiano Ronaldo e sua parceira Georgina Rodriguez estão lutando para contratar um chef particular para sua mansão de £ 17 milhões em Portugal devido às demandas avassaladoras do casal, de acordo com o MailOnline.

Ronaldo está atualmente construindo uma luxuosa mansão na Quinta da Marinha, Portugal. A construção da mansão, conhecida como seu santuário de aposentadoria, será concluída em junho de 2023.

O cinco vezes vencedor do Ballon d’Or está gastando £ 17 milhões na construção da casa perfeita para sua família. Mas, apesar do grande orçamento, as coisas não correram tão bem quanto o esperado.

De acordo com MailOnline, Ronaldo e Rodriguez estão encontrando dificuldades para contratar o chef certo. Ronaldo teria recebido uma oferta de £ 4.500 por mês pelo trabalho, mas ninguém ainda aceitou.

Relatórios em Portugal dizem que a caçada está se arrastando devido às demandas de Ronaldo e Georgina Rodriguez. O casal procura um chef que saiba preparar pratos tradicionais portugueses, mas que também saiba preparar com maestria pratos internacionais como o sushi. Foi relatado que a mansão em construção de Ronaldo terá um espaço dedicado à culinária japonesa.

Dadas as suas necessidades específicas, pode não ser fácil para um chef atender às suas necessidades. Será interessante ver quanto tempo Ronaldo e Georgina terão que esperar para conseguir o chef dos sonhos.

Cristiano Ronaldo espera gastar £ 250.000 em hotel de luxo na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo assinou contrato com um clube da Arábia Saudita que chocou jogadores de futebol Al Nasser Em janeiro. A estrela assinou um contrato de dois anos e meio com o clube do Oriente Médio e espera ganhar US$ 200 milhões (£ 162,21 milhões/ano) por ano durante sua passagem pelo Al Nasser.

De acordo com o The Mirror, Ronaldo está em busca de sua residência permanente na Arábia Saudita, mas até agora não teve sorte. Enquanto sua busca continua, o ex Manchester United O homem tem uma luxuosa suíte no Four Seasons Hotel na Kingdom Tower de Riad.

Cristiano Ronaldo está vivendo uma boa vida ao se estabelecer em uma nova vida após uma mudança lucrativa para o Al-Nasser, na Arábia Saudita. Ronaldo está hospedado no Four Seasons Hotel, localizado na Kingdom Tower, um dos edifícios mais altos da Arábia Saudita.

O homem de 37 anos reservou uma suíte por um mês, com sua conta final prevista para chegar a £ 250.000 no momento do check-out. Considerando o quanto Cristiano Ronaldo joga todos os dias, o Four Seasons pode estar interessado em manter seu anfitrião um pouco mais.

