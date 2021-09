Reino Unido prepara soldados para ajudar a aliviar a escassez de gás de bombeamento

O governo britânico colocou dezenas de soldados de prontidão na segunda-feira para ajudar a resolver problemas fáceis de abastecimento de combustível causados ​​pela falta de caminhoneiros, uma situação que gerou pânico na compra de gasolina em todo o país.

Enquanto os sindicatos pedem que os trabalhadores de emergência sejam priorizados para o abastecimento de combustível, o governo disse que estava colocando os motoristas de tanques do Exército britânico em “estado de prontidão para enviar combustível, se necessário, onde for mais necessário”.

O Ministro de Negócios Kwasi Quarting disse que a Grã-Bretanha tem um “forte suprimento de combustível”.

“No entanto, estamos cientes dos problemas da cadeia de abastecimento na linha de frente do posto de gasolina e estamos tomando medidas para mitigá-los como uma questão de prioridade”, disse ele.

Longas filas de veículos se formaram em muitos postos de gasolina em toda a Grã-Bretanha desde sexta-feira, causando congestionamentos indiretos em estradas movimentadas. Os nervos estavam tensos enquanto alguns motoristas esperavam por horas.

A Gasoline Retailers Association, que representa cerca de 5.500 pontos de venda independentes, disse no domingo que cerca de dois terços de seus membros ficaram sem combustível, já que a escassez de caminhoneiros levou a rodadas de compras devido ao pânico do gás.

O governo conservador insistiu que os problemas fossem atribuídos ao comportamento do consumidor.

“A única razão pela qual não temos gasolina nos campos de batalha é porque as pessoas estão comprando gasolina de que não precisam”, disse o ministro do Meio Ambiente, George Eustice.

As principais empresas de combustível, incluindo BP, Shell e Esso, disseram em um comunicado conjunto que esperam que a demanda de gás volte “aos níveis normais nos próximos dias”.

“Vamos encorajar as pessoas a comprar combustível como normalmente fazem”, disse o comunicado.

Mas os críticos pediram ao governo que descarte o combustível para que a escassez não tenha derramamentos prejudiciais cuidados de saúdeOperações policiais e outros setores críticos.

O Dr. Chand Nagpol, da Associação Médica Britânica, disse que os profissionais de saúde e outros profissionais de serviços essenciais devem “priorizar o acesso ao combustível para que possam continuar seu trabalho crítico e garantir o atendimento aos pacientes”.

Christina Macnia, secretária geral do Sindicato dos Trabalhadores Unidos, instou o governo a usar poderes de emergência para designar postos de gasolina para os trabalhadores-chave.

“Tripulações de ambulâncias, enfermeiras, prestadores de cuidados, professores, policiais e outros trabalhadores-chave não devem ser deixados presos ou forçados a fazer fila por horas apenas para chegar a uma bomba”, disse ela.

A indústria de transporte diz que o Reino Unido tem falta de 100.000 motoristas de caminhão, devido a uma tempestade perfeita de fatores, incluindo Vírus Corona Pandemia, envelhecimento da força de trabalho e êxodo de trabalhadores estrangeiros após a saída do Reino Unido da União Europeia no ano passado. Depois que a Grã-Bretanha deixa a União Europeia imigração As regras significam que os cidadãos da UE não podem mais viver e trabalhar sem visto na Grã-Bretanha, como faziam quando o Reino Unido era membro do bloco.

Muitos outros países, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha, têm escassez de caminhoneiros, mas o problema foi particularmente pronunciado na Grã-Bretanha, onde ajudou a esvaziar as prateleiras dos supermercados e desligar as bombas de gasolina.

Roland McKibbin, um eletricista de Londres, disse que teve de cortar empregos porque não conseguia gasolina.

“Sem combustível significa que não posso dirigir, o que significa que não posso acessar empregos com minhas ferramentas”, disse ele. “Então, os idiotas que compram pânico perderam minha renda e tiraram comida da mesa para minha esposa e meu filho de 5 anos, porque não consigo isolar as casas das pessoas de casa.”

Em um esforço para aliviar a crise do gás, o governo disse que estava suspendendo temporariamente as leis de concorrência para que as empresas de combustível pudessem compartilhar informações e focar em áreas com baixa oferta.

Também atrai examinadores militares para ajudar a acabar com o acúmulo de novos motoristas de caminhão que aguardam exames,

E depois de semanas de pressão crescente devido à escassez, o governo conservador do Reino Unido anunciou no sábado que emitirá 5.000 vistos de emergência para motoristas de caminhão estrangeiros para ajudar a prevenir um Natal sem peru ou brinquedos para muitas famílias britânicas.

Mas isso está muito aquém do necessário, e os críticos também disseram que os vistos de três meses eram muito curtos para atrair os caminhoneiros europeus.

Os vistos são “o equivalente a jogar um dedal de água sobre o fogo”, disse Robbie MacGregor-Smith, presidente da Confederação da Indústria Britânica.

Radu Deniscu, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário da Romênia, disse que os motoristas romenos – que trabalharam em grande número no Reino Unido antes do Brexit – agora favorecem a estabilidade da UE. A Romênia é membro da União Europeia e Dinescu disse que seus motoristas podem ganhar altos salários trabalhando na França ou na Alemanha.

Ele disse à Associated Press: “O Reino Unido parece sofrer de um paradoxo … os cidadãos britânicos não querem aceitar o emprego de um motorista de caminhão, enquanto, ao mesmo tempo, não querem que outros não britânicos venham para fazer o trabalho. ” .

Olaf Schultz, o líder dos social-democratas da Alemanha, o partido que conquistou o primeiro lugar nas eleições do país no domingo, também vinculou a escassez de mão de obra na Grã-Bretanha ao Brexit.

“A livre circulação de trabalhadores faz parte da União Europeia e temos trabalhado muito para persuadir os britânicos a não deixarem o sindicato”, disse ele. “Agora eles decidem de forma diferente e espero que lidem com os problemas resultantes.”

O redator da Associated Press, Stephen McGrath, em Bucareste, contribuiu para este relatório.

