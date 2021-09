Avião não identificado atinge milícias iranianas no leste da Síria

Residentes e fontes militares disseram na segunda-feira que aviões não identificados bombardearam uma base dirigida por facções apoiadas pelo Irã na província de Deir Ezzor, no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, onde Teerã expandiu sua presença militar no ano passado.

Eles disseram que os ataques ocorreram ao sul da cidade de al-Mayadin, ao longo do rio Eufrates, que se tornou a principal base de várias milícias xiitas, principalmente do Iraque, desde que os combatentes do Estado Islâmico foram expulsos há quase quatro anos.

Dois residentes disseram que combatentes da milícia apoiados pelo Irã que patrulhavam as ruas foram colocados em alerta máximo e ambulâncias foram vistas correndo para os arredores do deserto da cidade depois de ouvir várias explosões.

“As milícias do pânico estavam chamando pedestres e carros para limpar o centro da cidade e as principais ruas ao redor”, disse o morador Ahmed al-Shawi à Reuters em mensagem de texto.

Moradores e fontes militares dizem que as milícias agora controlam a cidade tribal predominantemente sunita e fazem parte de uma presença crescente na província de Deir Ezzor.

Os ataques aéreos não foram relatados imediatamente na mídia estatal síria, que anteriormente negava o envio de milhares de combatentes da milícia apoiados pelo Irã em grandes partes do país.

Israel, que está preocupado com a crescente influência regional do Irã e sua presença militar no país República Árabe da Síria A organização afirma que realizou centenas de ataques na Síria para desacelerar o entrincheiramento do Irã.

No ano passado, os ataques israelenses com drones se concentraram na cidade fronteiriça de Albukamal, a sudeste de Al-Mayadin, que fica em uma rota estratégica de abastecimento para milícias apoiadas pelo Irã que enviam regularmente reforços do Iraque para a Síria.

Milícias apoiadas pelo Irã também controlam grandes áreas da fronteira do lado iraquiano.

Fontes de inteligência ocidentais dizem que Israel expandiu o escopo de seus ataques aéreos contra transferências e desdobramentos de armas suspeitas por milícias apoiadas pelo Irã e seus aliados libaneses do Hezbollah que apóiam o presidente sírio Bashar al-Assad.