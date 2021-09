Talibã proíbe barbeiros no Afeganistão de cortar barbas

É o horror de contar histórias.

As coisas estão oscilando sobre os barbeiros na província de Helmand, no Afeganistão, porque a polícia do Taleban os impediu de raspar ou aparar a barba, violando a lei islâmica. Relatórios da BBC.

“Ninguém tem o direito de registrar uma queixa”, disse um aviso do grupo armado alertando os barbeiros a obedecerem à estrita lei islâmica.

O Taleban também alertou alguns barbeiros na capital, Cabul, e disse que todos os infratores enfrentam penas severas.

“Os lutadores continuam chegando e nos dizendo para parar de cortar nossas barbas”, disse um barbeiro de Cabul à BBC. “Alguém me disse que poderiam enviar inspetores disfarçados para nos prender.”

Outro disse ter recebido um telefonema de alguém que afirmava ser um funcionário do governo, dizendo-lhe para “parar de seguir os métodos americanos” e não fazer a barba ou aparar a barba.

Notícias de mandatos de rosto chegam Mullah Noureddine TurabUm dos fundadores do Taleban disse que o movimento voltará a recorrer a execuções e amputações para impor uma interpretação estrita da lei islâmica.

“[The Taliban] “Eles me disseram que poderiam enviar inspetores disfarçados para nos prender”, contou-me um barbeiro de Cabul. Caroline Cole / Los Angeles Times via Getty Images

Desde que assumiu o poder em 15 de agosto, o Taleban causou um tremor em massa entre os afegãos ao restabelecer o Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, que foi abolido após a ocupação dos Estados Unidos.

De 1996 a 2001, o ministério ordenou que os homens deixassem crescer a barba – e os islâmicos linha-dura baniram a música, o fumo e outras formas de entretenimento.

Os barbeiros dizem que as novas regras estão dificultando o seu sustento.

Durante o antigo regime do Taleban de 1996 a 2001, os homens deveriam deixar crescer a barba – e música, fumar e outras formas de entretenimento foram proibidos. MP Kohsar / AFP via Getty Images

Um disse à BBC sob condição de anonimato: “Por muitos anos meu salão foi um lugar onde os jovens se barbeavam como queriam e tinham uma aparência moderna”. “Não adianta continuar com esse negócio.”

Outro disse aos pontos de venda: “Salões de moda e barbeiros se tornaram um negócio proibido. Este é o meu trabalho há 15 anos e não acho que posso continuar.”

Um barbeiro em Herat disse que embora não tenha recebido uma ordem oficial, ele parou de aparar a barba.

Um dos barbeiros disse: “Por muitos anos, meu salão foi um lugar onde os jovens se barbeavam como queriam e tinham uma aparência moderna”. Adek Berry / AFP via Getty Images

Os clientes não raspam a barba [because] Eles não querem ser alvos de combatentes do Taleban nas ruas. Eles querem se misturar e se parecer com eles ”, disse ele, acrescentando que seu negócio secou apesar dos cortes de preços.

“Ninguém se preocupa com seu estilo ou com a forma de seu cabelo”, disse o barbeiro.