Rali de Wall Street cai com alta dos rendimentos dos títulos

Ações em Wall Street e Europa ganham

Os preços do petróleo bruto atingiram uma alta de sete anos, depois caíram

Bolsas chinesas sobem após corte recorde de hipotecas

O risco de uma conflagração na Rússia e na Ucrânia pode pesar nos mercados

NOVA YORK/LONDRES (Reuters) – Os rendimentos dos títulos caíram de sua rápida alta nesta semana e Wall Street se recuperou nesta quinta-feira, com investidores de grandes empresas de tecnologia lambendo suas feridas depois que o Nasdaq entrou em território de correção.

Mas os temores de que o Federal Reserve seja mais agressivo no aumento das taxas de juros este ano do que o mercado identificou continua a pesar na confiança, já que os investidores esperam a reunião de política monetária do banco central dos EUA na próxima semana para novas orientações.

Os preços do petróleo bruto caíram inicialmente antes de subir para máximas de sete anos, com os principais índices de Wall Street reduzindo ganhos de mais de 1%. O dólar subiu com a grande alta desta semana nos rendimentos do Tesouro dos EUA mostrando sinais de uma retomada.

Relatórios de lucros fortes ajudaram a empurrar 10 dos 11 setores do S&P 500 para o preto com uma ampla alta, enquanto os principais índices de ações da Europa também subiram. Índice global de todos os países da MSCI centrado nos EUA (.MIWD00000PUS) Subiu cerca de 1%.

Com todo o hype em torno do aperto do Fed, tem havido pouca discussão sobre as empresas que reportam lucros sólidos, disse Tim Greske, analista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder.

“As empresas estão fornecendo orientação à medida que o trimestre evolui. Isso é positivo”, acrescentou Greske. “É uma compra para baixo. O mercado está sobrevendido. Vamos voltar a novos máximos? Eventualmente.”

Os avanços tanto na Bolsa de Valores de Nova York quanto na Nasdaq superaram os declínios em cerca de 2:1, já que os ganhos nos três principais índices caíram mais de 1% em Wall Street.

Índice pan-europeu amplo FTSEurofirst 300 (.FTEU3) Fechou em alta de 0,51%. Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) O S&P 500 subiu 0,48%. (.SPX) Ganho de 0,45% e o Índice Nasdaq Composite (décimo nono) Subiu 0,54%.

Os investidores estavam preocupados com as taxas mais altas, pois elas aumentam os custos dos empréstimos e podem prejudicar as perspectivas de crescimento global e as expectativas de lucros das empresas.

Uma pesquisa da Reuters com economistas mostrou que eles esperam que o Federal Reserve aperte a política monetária em um ritmo muito mais rápido do que se pensava há um mês para domar a alta inflação. Consulte Mais informação

Joe Lavorgna, economista-chefe para as Américas da Natixis, disse que o presidente Jerome Powell manterá a mensagem do Fed sobre o aperto monetário na próxima semana, à medida que a inflação se tornar uma questão política quente.

“Não há razão no momento para ele se desviar do que era claramente um cenário mais agressivo. Isso traz o risco de que os mercados fiquem mais nervosos na próxima semana”, acrescentou LaVorgna.

O rendimento do Tesouro dos EUA de dois anos, que geralmente se move em linha com as expectativas das taxas de juros, subiu 2,4 pontos-base em 1,049%. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 0,5 ponto-base, para 1,833%, mas foi inferior à alta de dois anos de 1,902% que quebrou na quarta-feira.

Kevin Flanagan, chefe de estratégia de renda fixa da WisdomTree Investments Inc.

“Dada a quantidade de pressão de venda que vimos no início da semana, o mercado está se consolidando um pouco. Os preços nem sempre se movem todos os dias na mesma direção”, disse Flanagan.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que a inflação na zona euro vai diminuir gradualmente ao longo do ano, acrescentando que o Banco Central Europeu não precisa de agir com tanta ousadia como a Reserva Federal devido à situação económica diferente. Consulte Mais informação

Tecnologia e títulos dos EUA

Ásia oprime, o olho da Ucrânia

Os mercados de ações asiáticos quebraram sua queda de cinco dias, subindo na quinta-feira, com a China destacando seu cenário monetário e econômico misto ao cortar taxas recordes de hipotecas. Consulte Mais informação

Índice chinês CSI300 Premium (.CSI300) Ele subiu 0,9% no dia, liderado por incorporadoras, na esperança de que as medidas do governo aliviem a pressão de financiamento no setor sitiado, mesmo quando outro incorporador alertou sobre um calote. Consulte Mais informação

Analistas do ING disseram que os riscos geopolíticos, em particular a possibilidade de invasão da Ucrânia pela Rússia, podem continuar a pesar nas ações globais, aumentando a pressão sobre os temores das taxas de juros.

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de seis moedas, subiu 0,128%, para 95,728, enquanto o iene caiu 0,15%, para US$ 114.500. O euro caiu 0,26%, para US$ 1,1311.

Os preços do petróleo bruto se recuperaram, mas se estabeleceram um pouco mais baixos. O petróleo Brent fechou em queda de US$ 0,06, para US$ 88,38 o barril. Os contratos futuros de petróleo dos EUA caíram US$ 0,06 para US$ 86,90 por barril.

Ouro e prata atingiram máximas de dois meses, impulsionadas por preocupações em torno da inflação e tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

Os futuros de ouro dos EUA fecharam em US$ 1.842,60 a onça, enquanto a prata subiu 2,1%, para US$ 24,63.

Reportagem adicional de Herbert Lash, reportagem adicional de Hugh Jones em Londres, Andrew Galbraith; Edição por Will Dunham, Bernadette Bohm e Cynthia Osterman

