Bitcoin caiu 7%, Ether caiu 8% nas últimas 24 horas

Os preços do Bitcoin caíram acentuadamente na noite de quinta-feira, enquanto os preços do éter também caíram.

Bitcoin Ele caiu mais de 7% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 38.5774 às 23h19, segundo dados da CoinDesk.

éter, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, caiu 8% nas últimas 24 horas. Ele estava sendo negociado a US$ 2.860 às 23h20 ET, depois de cair para US$ 2.809,51 nas últimas 24 horas, de acordo com a CoinDesk.

As quedas nas criptomoedas seguiram as perdas de Wall Street na quinta-feira. O Nasdaq caiu quase 5% esta semana, e o S&P 500 entrou em sua terceira semana consecutiva de perdas.

Com o rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA subindo no início desta semana, as taxas de juros mais altas fizeram com que os investidores abandonassem suas posições em ativos mais arriscados. Os rendimentos movem-se em oposição aos preços.

O Fed também indicou que planeja começar a reduzir seu balanço patrimonial, além de reduzir títulos e aumentar as taxas de juros.

Um caso de investimento comum para o bitcoin é que ele atua como uma proteção contra o aumento da inflação como resultado do estímulo do governo, mas Os analistas de risco dizem É aquele A Reserva Federal mais agressiva O vento pode sair das velas do bitcoin.

Com os rendimentos caindo no final da semana, Edward Moya, analista-chefe de mercado da empresa de câmbio Oanda, disse que era “um pouco decepcionante não ver o Bitcoin reagir mais favoravelmente à reversão dos rendimentos do Tesouro”.