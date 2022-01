Amazon abre uma loja de roupas. como um verdadeiro

É uma loja de roupas físicas. Tipo, você sabe, um espaço real de tijolo e argamassa onde você vai experimentar coisas, comprá-las e depois levá-las para casa. Loja IRL. Pesquise no Google se você ainda não visitou.

A empresa anunciou na quinta-feira que abrirá a Amazon Style, sua primeira loja de roupas, sapatos e acessórios ainda este ano em um complexo de compras de luxo em Los Angeles. Ao lado da loja de 30.000 pés quadrados estarão as tradicionais lojas de roupas e lojas de departamento que estão sob pressão da Amazon na última década –e J. Crew, H&M et ai. Tem um JCPenney do outro lado da rua, um dos As vítimas mais proeminentes Da mudança no varejo dos EUA estimulada pela Amazon.

Pode parecer surpreendente que a Amazon, que se tornou uma Maior varejista de vestuário da América Desde que começou a vender roupas em 2002, ela quer abrir uma loja física. Mas Compras na loja Eles ainda representam mais de 85% das vendas no varejo dos EUA, e os compradores geralmente querem ver como as roupas parecem, se sentem e se encaixam antes de comprar. Encontrar novas marcas e estilos de roupas para navegar online pode ser mais difícil do que encontrar roupas pessoais.

“Os clientes gostam da combinação de compras online e na loja. Não é diferente na moda”, disse Simona Fassin, diretora-gerente da Amazon Style, em entrevista. “Existem muitas grandes marcas e designers por aí, mas descobri-los nem sempre é fácil.”

Há algumas novidades no Amazon Style e formas que a empresa espera tornar as compras mais rápidas e personalizadas para os clientes. No entanto, muitas das ideias que a Amazon está usando na loja não são novas para o setor de varejo.

A maioria das roupas será guardada nos fundos da loja e apenas uma amostra de cada item será exposta na área de vendas. Para comprá-lo, os clientes digitalizarão um código QR usando o aplicativo de compras móvel da Amazon e o recuperarão no balcão de coleta. Se quiserem experimentá-lo primeiro, podem enviá-lo para o provador, que possui telas sensíveis ao toque onde os clientes podem solicitar tamanhos ou cores diferentes. À medida que os clientes navegam na loja e verificam os itens, os algoritmos da Amazon recomendam outros itens que eles podem querer comprar.

nike A partir de Águia americana AEO Vasen disse que a loja é uma “experiência realmente única”, mas tecnologia semelhante pode ser encontrada em outros varejistas. em umEm grandes lojas, por exemplo, os membros do aplicativo da Nike escaneiam códigos em tênis e roupas e esses itens são enviados diretamente para o provador. A loja da marca de roupas expõe apenas um de cada item em seus showrooms, e tudo o que os clientes querem experimentar é entregue direto nos camarins, que contam com diferentes opções de iluminação.Outros testaram provadores interativos, onde os compradores podem encomendar diferentes tamanhos e estilos em um tablet localizado na sala.

O Amazon Style oferecerá um mix de centenas de marcas conhecidas (Vasen não especificou quais) e suas próprias marcas. Analistas de Varejo A A presença de tijolos e argamassa nas roupas A Amazon pode ajudar a alcançar clientes que desejam fazer compras pessoalmente, além de impulsionar o crescimento das marcas privadas mais lucrativas da Amazon – mas menos conhecidas.

Outros benefícios de uma loja física: os clientes também podem deixar suas devoluções da Amazon na loja ou encomendá-las on-line e buscá-las lá.

Vassen, que ajudou a construir a presença da loja física da Amazon, disse que a Amazon trabalha nessa iniciativa de vestuário há anos e também administra o serviço de entrega de supermercado da Amazon Prime Now. Ele não disse quando a primeira Amazon Style Store será aberta este ano ou quantas Amazon planeja adicionar no futuro.

O Amazon Style será a mais recente tentativa da empresa de entrar no varejo físico, uma área que tem lutado para quebrar.

Em 2015, a Amazon abriu sua primeira loja física, Amazon Books, em Seattle. Dois anos depois, a Amazon comprou 471 lojas Whole Foods por US$ 13,7 bilhões. A empresa também possui dezenas de lojas de 4 estrelas, vendendo mercadorias de primeira linha, e lojas Amazon Go que não possuem caixas. ele constrói, Linha separada de mantimentos , chamado Amazon Fresh, para perseguir o consumidor médio do mercado, difere da base de clientes sofisticados da Whole Foods.

Em 31 de dezembro de 2020, a Amazon tinha 611 lojas físicas na América do Norte, incluindo a Whole Foods, de acordo com a mais recente. anual Depósito.

A Amazon não teve o mesmo nível de sucesso com lojas físicas que teve com a Internet. As vendas nas lojas físicas da Amazon caíram 0,18% em 2019 em relação ao ano anterior, para US$ 17,2 bilhões e 5,6% em 2020, à medida que mais e mais compradores fazem pedidos on-line em meio à pandemia.

Durante seus resultados mais recentes para os nove meses encerrados em 30 de setembro, as vendas da Amazon em lojas físicas aumentaram 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.