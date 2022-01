New York Giants não trocará por Deshaun Watson, procura ‘construir um ataque em torno’ de Daniel Jones

East Rutherford, NJ – É improvável que o New York Giants faça grandes mudanças em seu quarterback em 2022 e certamente não ficará no mercado por muito tempo. Deshaun Watson.

“Não estamos negociando por Deshaun Watson”, disse o co-proprietário dos Giants, Jon Mara, na quarta-feira, depois de apresentar Joe Schoen como o novo gerente geral da equipe. “Há tantas razões pelas quais não o fizemos. Não podemos pagar [the acquisition]mas mais importante, com as alegações que estão por aí agora, isso não é uma boa opção para nós.”

Daniel Jones O quarterback foi titular em Nova York nas últimas três temporadas, mas tem lutado com lesões e jogo inconsistente desde que o colocou em sexto lugar geral em 2019.

Watson quer ser negociado com o Houston Texans, mas não jogou na temporada passada, enquanto enfrenta 22 processos civis alegando agressão sexual e conduta indecente.

Schoen disse que Watson nem era um tópico que ele abordava durante o processo de entrevista, como se ele visse sua falta de interesse em Watson como senso comum.

Watson tem uma cláusula de não-troca no acordo que assinou com o Houston em setembro de 2020 e deve ganhar US$ 35 milhões em salário base na próxima temporada.

“Como estamos com um teto salarial e questões legais estão pendentes, não sei como você pode seguir esse caminho agora”, disse Schwinn.

Espera-se que os Giants estejam cerca de US$ 5 milhões acima do teto salarial na próxima temporada e Jones estará em seu contrato de calouro por pelo menos mais um ano.

Schwinn e o novo técnico, que deve ser nomeado no início da próxima semana, terão que decidir se exercerão a opção de quinto ano de Jones para 2023. Os Giants têm até maio antes de tomar essa decisão.

Enquanto isso, os Giants parecem comprometidos em seguir em frente com Jones, o sexto colocado no draft de 2019. Jones fez 10 passes para touchdown e sete interceptações em 11 titulares no ano passado, antes de perder as últimas seis semanas com uma lesão no pescoço. .

Espera-se que Jones seja medicamente liberado na maior parte do tempo para a temporada de 2022, e Schwinn vê potencial suficiente para torná-lo parte dos planos dos Giants.

“O garoto tem capacidade física. Ele tem força nos braços, é atlético, pode correr”, disse Schoen. “Estou muito animado para trabalhar com Daniel.

“Mais uma vez, quando a nova equipe chegar, construiremos um ataque em torno de Daniel para destacar o que ele está fazendo de melhor.”

Há razões para os Giants construírem em torno de Jones, de 24 anos, que mostrou seu potencial apesar de jogar com uma equipe de apoio insuficiente.

Os Giants foram 28º na NFL em taxa de vitórias em blocos de passe nesta temporada em 53,6%. Seus começos de corrida, um final apertado e quatro wide receivers perderam pelo menos dois jogos quando terminaram atacando o 31º classificado.

A Giants Organization ainda acredita em começar um quarterback na maior parte das últimas três temporadas.

“Sentimos que Daniel pode jogar”, disse Mara. “Fizemos tudo o que podíamos para falhar com esse garoto desde que ele chegou aqui. Continuamos mudando de treinador, continuamos trocando de coordenador, continuamos trocando de treinador de linha ofensiva. Assumo muita responsabilidade por isso. Mas vamos trazer o grupo certo de treinadores agora e dar-lhe alguma continuidade e tentar reconstruir a linha ofensiva e depois poder fazer uma avaliação inteligente se ele pode ou não ser um meio-campista.

“Tenho muita esperança em Daniel. Sei o quanto ele quer. Sei como os jogadores se sentem em relação a ele. Certamente não o decepcionamos nem um pouco.”