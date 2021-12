Protesto contra restrições ao coronavírus torna-se violento em Bruxelas

BRUXELAS (Reuters) – A polícia disparou gás lacrimogêneo e canhões de água no domingo para dispersar os manifestantes que atiraram pedras e fogos de artifício contra policiais, como uma manifestação em Bruxelas contra as restrições do governo ao novo coronavírus que se tornaram violentas.

Alguns milhares de manifestantes marcharam pacificamente pelo centro da capital belga até o bairro que abriga as sedes das instituições da União Europeia, onde a manifestação foi encerrada.

No bairro da União Européia, um grupo de manifestantes usando capuzes pretos e gritando “Liberdade” começou a atirar pedras na polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo e canhões de água, de acordo com vídeos e reportagens dos jornalistas presentes da Reuters.

Os manifestantes protestavam contra as regras impostas em outubro que exigiam que as pessoas mostrassem as autorizações de entrada do COVID-19 para entrar em bares e restaurantes.

Objetos em chamas são vistos na rua durante um protesto contra as restrições impostas pelo governo belga para conter a propagação do coronavírus (COVID-19), em Bruxelas, Bélgica, 5 de dezembro de 2021. REUTERS / Joanna Giron Consulte Mais informação

“Não posso tolerar discriminação de forma alguma, agora há uma licença de vacina discriminatória, penas para cuidadores (não vacinados) que também são discriminatórias, há uma vacina obrigatória chegando até nós”, disse um manifestante, professor de artes marciais Alan Sjenaurt.

“Isso tudo é discriminação, então temos que lutar contra isso. Não queremos uma ditadura.”

Seguiu-se um protesto novas medidas Foi anunciado na sexta-feira para reduzir as taxas de infecção mais altas da Europa, incluindo o uso obrigatório de máscaras para a maioria das crianças do ensino fundamental e o prolongamento das férias escolares. Consulte Mais informação

No final de novembro, muito mais manifestantes Eles colidiram violentamente Com a polícia em Bruxelas. Isso resultou em dezenas de prisões e os policiais sofreram grandes danos a propriedades. Consulte Mais informação

(Reportagem de John Cotton, Sean Carter e Francesco Guaraccio) Edição de Jean Harvey

