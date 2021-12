Pelo menos 14 civis foram mortos por engano pelas forças indianas no nordeste remoto – oficiais

GUWAHATI, Índia (Reuters) – Pelo menos 14 civis tribais e um pessoal de segurança foram mortos por engano quando as forças indianas abriram fogo indiscriminado no remoto estado de Nagaland, no nordeste do país, disseram oficiais do governo e militares no domingo.

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, disse estar “preocupado” com relatos de civis mortos no incidente na noite de sábado.

O ministro-chefe de Nagaland, Nebio Ryo, disse à Reuters que uma investigação seria conduzida e os culpados do incidente, que ele atribuiu à falha da inteligência, seriam investigados e punidos.

Um funcionário do Ministério Federal da Defesa em Nova Delhi disse que pelo menos 12 civis e alguns membros das forças de segurança ficaram feridos no ataque.

Os moradores de Nagaland frequentemente acusavam as forças de mirar por engano os inocentes locais em operações de contra-insurgência contra os grupos rebeldes.

Um oficial da polícia baseado em Nagaland disse que o incidente ocorreu dentro e ao redor do vilarejo de Oteng, no distrito de Mon, na fronteira com Mianmar, durante uma operação de contra-insurgência realizada por pessoal dos Rifles de Assam, que faz parte do desdobramento da segurança indiana forças no estado.

O tiroteio começou quando um caminhão carregando 30 ou mais mineiros de carvão passou pela área do acampamento de rifles de Assam.

“Os soldados tinham inteligência sobre movimentos de alguns militantes na área e quando viram o caminhão, erroneamente pensaram que os mineiros eram rebeldes e abriram fogo, matando seis trabalhadores”, disse um oficial da polícia à Reuters, pedindo para não ser identificado porque era não autorizado a falar com os soldados. jornalistas.

“Depois que a notícia do tiroteio se espalhou na aldeia, centenas de membros do clã cercaram o acampamento. Eles queimaram veículos de rifle Assam e entraram em confronto com os soldados com armas primitivas”, acrescentou.

Membros dos rifles de Assam responderam, e no segundo ataque oito outros civis e um segurança estavam entre os mortos, de acordo com o oficial.

Nos últimos anos, a Índia tentou persuadir Mianmar a expulsar os rebeldes de bases nas densas selvas da região, na fronteira com Nagaland, Manipur e Arunachal Pradesh.

(Relatórios Zarir Hussain). Reportagem adicional de Shilpa Jamkhandikar; Edição de Rupham Jain e William Mallard

