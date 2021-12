Reeleição do presidente da Gâmbia, Barrow; Os gritos da oposição são horríveis

A Comissão Eleitoral disse no domingo que o presidente da Gâmbia, Adama Barrow, venceu a reeleição com facilidade, embora pudesse enfrentar um desafio legal de candidatos da oposição que rejeitaram os resultados devido a irregularidades não especificadas.

A votação foi a primeira em 27 anos sem desonrar o ex-presidente Yahya Jammeh, que foi forçado ao exílio na Guiné Equatorial depois de se recusar a aceitar a derrota para Barrow em 2016.

O governo autoritário de 22 anos de Jammeh sobre a pequena nação da África Ocidental de 2,5 milhões de habitantes, que começou com um golpe de 1994, foi marcado pela morte e tortura de oponentes políticos.

A eleição pacífica de sábado foi vista por muitos como uma vitória da democracia que ajudou a traçar um limite naquele período turbulento.

Depois de serem conduzidos pela onipresente polícia secreta em Jameh, multidões de pessoas tomaram as ruas de Banjul na noite de domingo para comemorar, ou dirigiram por aí em seus carros, buzinando. Centenas se reuniram em um parque em frente ao palácio presidencial para ouvir Barrow falar.

“A democracia chegou ao fim”, disse Barrow a uma plateia exultante depois que os resultados foram anunciados. “Fui o sortudo escolhido por vocês. Vou usar todos os recursos para fazer de Gâmbia um lugar melhor para todos.”

O primeiro estado de Barrow proporcionou uma mudança bem-vinda para muitos no reinado brutal de Jammeh. Mas o progresso foi prejudicado pela pandemia do coronavírus, que atingiu uma economia que depende fortemente do turismo, bem como das exportações de amendoim e peixes. Consulte Mais informação

Na corrida para as eleições, Jammeh tentou persuadir seus partidários a votar em uma coalizão de oposição em discursos telefônicos que foram retransmitidos para comícios eleitorais. Consulte Mais informação

Mas ele falhou em impressionar os seguidores de Barrow. O presidente obteve cerca de 53% dos votos no sábado, muito à frente de seu adversário mais próximo, o político veterano Osino Darboe, que obteve cerca de 28%.

Quando os resultados foram divulgados no domingo, representantes de todos os partidos da oposição assinaram quase todos os papéis de contagem que foram lidos para a comissão eleitoral.

Mas no final do dia, Darboy e dois outros candidatos, Mama Kanda e Issa Mbe Vale, disseram que não aceitariam os resultados porque os resultados demoraram mais do que o esperado e devido a problemas nas seções eleitorais.

Eles não forneceram detalhes ou evidências de irregularidades.

“Estamos preocupados que possa haver um atraso excessivo no anúncio dos resultados”, disse o comunicado. “Os nossos agentes e delegados partidários levantaram uma série de questões nas assembleias de voto”, acrescentou.

O comunicado não dizia o que fariam agora, apenas dizia que “todas as medidas estão sobre a mesa”.

