Hamza Yousaf não renunciará ao cargo de Primeiro Ministro da Escócia

Humza Yousaf disse que não renunciará ao cargo de primeiro-ministro da Escócia e pretende continuar no cargo.

Youssef está a lutar pelo seu futuro político antes do voto de censura na próxima semana.

Ele disse estar confiante de que venceria a votação e que esperava que os Verdes escoceses mudassem de ideia sobre a votação para demiti-lo.

Ele também disse que lideraria “absolutamente” o SNP nas eleições gerais e nas eleições de 2026 em Holyrood.

Youssef negou as alegações de seus oponentes de que ele era agora um primeiro-ministro “pato manco” após o colapso do acordo de divisão de poder entre o Partido Nacional Escocês e o Partido Verde na quinta-feira.

Os dois partidos pró-independência formaram o governo escocês desde 2021, e Youssef planeia agora dirigir um governo minoritário no Parlamento escocês.

Isto significa que o governo não terá assentos suficientes no Parlamento para aprovar leis sem o apoio de alguns membros da oposição do MSP.

Youssef escreverá aos líderes dos partidos da oposição – incluindo o Partido Verde – pedindo-lhes que se encontrem com ele numa tentativa de “fazer do governo minoritário um sucesso”.

Ele disse sobre os Verdes: “Espero que reconsiderem a sua posição porque há muitas questões, muitas prioridades, que tanto o SNP como o Partido Verde partilham”.

Youssef disse que acabar com o acordo de partilha de poder era a coisa certa a fazer, mas não tinha a intenção de perturbar ou irritar o Partido Verde.

Ele disse que espera trabalhar com os partidos da oposição “questão por questão” para “contribuir para o povo da Escócia”, mas reconheceu que o governo minoritário tem sido “difícil”.

O primeiro-ministro falava durante uma visita a Dundee organizada pouco depois de ter desistido de um discurso sobre a independência em Glasgow.

Ele aproveitou a visita para anunciar £ 80 milhões em financiamento para projetos de habitação a preços acessíveis na Escócia.

Youssef está a lutar para salvar a sua posição depois dos seus antigos aliados do Partido Verde terem prometido opor-se a ele numa moção de censura apresentada pelos conservadores escoceses.

Os conservadores disseram que Yousaf “precisa de ir”, e o seu líder Douglas Ross disse: “Humza Yousaf decepcionou a Escócia, o seu governo está em colapso e apesar da sua ameaça, ele sabe que acabou”.

“Ele tem a ousadia de afirmar que está agora à procura de um compromisso com os partidos da oposição, quando ele e o SNP dividiram a Escócia a cada passo. A única mensagem que quero ver de Humza Yousaf é a de anunciar a sua demissão.”

A votação está prevista para ocorrer na próxima semana. Youssef não terá de renunciar se perder, mas espera-se que o faça.

Com os Trabalhistas e os Liberais Democratas a anunciarem que se juntarão aos Conservadores e aos Verdes no voto contra ele, Youssef corre o risco de perder um voto de confiança, a menos que obtenha o apoio do MSP de Alba, Ash Regan.

Regan é uma ex-membro do Partido Nacional Escocês, que foi derrotada por Youssef na disputa pela liderança do partido no ano passado, antes de desertar para o Alba, liderado por Alex Salmond.

Youssef disse na época que “não foi uma grande perda” e a BBC sabia que ele teria dificuldade em chegar a um acordo com ela.

A Sra. Reagan – uma crítica aberta das políticas do governo escocês sobre os direitos dos transgéneros e da sua parceria com o Partido Verde – disse que queria ver progressos na independência da Escócia, num governo competente e na defesa dos “direitos das mulheres e das crianças” em troca do seu apoio.

“Eu adoraria a oportunidade de sentar e conversar sobre essas áreas e ver se há áreas onde podemos chegar a um acordo e trabalhar juntos”, disse ela.

Os trabalhistas também anunciaram que pretendem realizar um voto de desconfiança no governo escocês como um todo, o que poderá levar a uma eleição, se for bem-sucedido. Os liberais democratas escoceses disseram que apoiariam a moção, o que significa que ultrapassaria o limite de 25 membros necessário para garantir o debate.

Hamza Yousuf faz cara de corajoso na ensolarada Dundee.

Durante cerca de 30 minutos, ele visitou um conjunto habitacional numa tentativa de demonstrar que estava a continuar o seu trabalho de governação.

Ele entrou e saiu de um prédio móvel, vestiu uma jaqueta de alta qualidade e conversou um pouco com os trabalhadores.

Essa foi a parte fácil. Ele então se dirigiu a um banco de câmeras para enfrentar dezenas de questões difíceis, ou, mais precisamente, dezenas de questões muito semelhantes.

Soubemos que ele continua a lutar e que não parece ter desistido de recuperar o apoio dos Verdes, apesar da sua insistência em que a sua posição não mudará.

Questionado se aceitaria as exigências do presidente da ALBA, Ash Reagan, de independência, governo competente e “protecção da dignidade, segurança e direitos das mulheres e crianças”, ele disse que delinearia a sua posição escrevendo a todos os partidos da oposição, incluindo a ALBA.

O mais interessante é que houve uma sugestão de algo próximo da contrição quando ele me disse que simpatizava com os co-líderes do Partido Verde, Patrick Harvey e Lorna Slater, e que lhes escreveria.

Essa carta conterá um pedido de desculpas pela forma como deixaram o governo?

O líder do Partido Nacional Escocês não disse.

Tem havido descontentamento generalizado dentro do Partido Verde depois que o governo abandonou a sua meta climática para 2030 e sobre a decisão do NHS escocês de parar de prescrever novos medicamentos bloqueadores da puberdade para jovens transexuais.

O partido planeava perguntar aos seus membros se deveria continuar a sua parceria com o SNP antes que Youssef tomasse ele próprio a decisão de encerrá-la.

Patrick Harvey, co-líder dos Verdes Escoceses, disse à agência de notícias PA na sexta-feira que estava “bastante claro” que Youssef não conseguiu unir o Parlamento Escocês.

Harvey disse que agora cabe ao SNP encontrar um líder adequado, e Youssef “precisa viver com as consequências desta decisão imprudente e prejudicial” de cancelar o acordo com o Partido Verde apenas 48 horas depois de ter dito que não tinha intenção de fazer isso. Termine isso.

Ele acrescentou: “Ele ainda não esclareceu por que fez uma mudança tão dramática e quebrou a promessa com que foi eleito Primeiro Ministro.

“Portanto, é muito difícil ver como é possível ter uma conversa que leve a um resultado construtivo baseado na falta de confiança.”

A vice-líder trabalhista escocesa, Jackie Baillie, disse acreditar que Youssef estava “acabado”, independentemente do resultado do voto de confiança e disse que a Escócia precisava de uma eleição e não apenas de uma mudança de líder do SNP.