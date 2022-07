Presidente do Sri Lanka envia carta de demissão após fugir para Cingapura

Rajapaksa chega em um voo saudita das Maldivas

Califa interino impõe toque de recolher em Colombo

Manifestantes devolvem as residências do presidente e do primeiro-ministro

O presidente foi deposto devido à agitação devido ao colapso econômico

COLOMBO/CINGAPURA (Reuters) – O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, renunciou após fugir para Cingapura após protestos em massa contra o colapso econômico de seu país, disseram duas fontes do governo nesta sexta-feira.

Duas fontes disseram que Rajapaksa enviou uma carta de renúncia por e-mail ao presidente do parlamento do país na noite de quinta-feira.

As fontes acrescentaram que não ficou imediatamente claro se a carta, enviada logo após a chegada de Rajapaksa a Cingapura, seria aceita na forma de e-mail.

E na capital comercial Colombo, tropas patrulhavam as ruas para impor o toque de recolher.

Rajapaksa, que fugiu para as Maldivas na quarta-feira para escapar de uma revolta popular pelo papel de sua família em uma crise econômica sufocante, voou para Cingapura em um voo saudita, segundo uma pessoa familiarizada com a situação.

Um passageiro do avião, que pediu para não ser identificado, disse à Reuters que Rajapaksa foi recebido por um grupo de seguranças e foi visto saindo da área VIP do aeroporto em um comboio de veículos pretos.

Funcionários da companhia aérea disseram à Reuters que o presidente, vestido de preto, voou para a classe executiva com sua esposa e dois guarda-costas, descrevendo-o como “calmo” e “amigável”.

O Ministério das Relações Exteriores de Cingapura disse que Rajapaksa entrou no país em uma visita particular e não buscou ou recebeu asilo.

Sua decisão na quarta-feira de nomear seu aliado primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe como presidente interino provocou mais protestos, com manifestantes invadindo o parlamento e exigindo que o gabinete do primeiro-ministro também renuncie. Consulte Mais informação

“Queremos que Ranil vá para casa”, disse na quinta-feira Malik Pereira, motorista de riquixá de 29 anos que participou dos protestos no Parlamento. “Venderam o país, queremos que uma boa pessoa assuma, até lá não vamos parar.”

Os protestos contra a crise econômica duram meses e culminaram no fim de semana passado, quando centenas de milhares de pessoas tomaram os prédios do governo em Colombo, culpando a poderosa família Rajapaksa e seus aliados pela hiperinflação, escassez de bens básicos e corrupção.

Rajapaksa, sua esposa e dois guarda-costas fugiram do país em um avião da Força Aérea na quarta-feira e seguiram para as Maldivas.

Dentro da residência do presidente na quinta-feira, cingaleses comuns vagavam pelos corredores, apreciando a vasta coleção de arte do prédio, carros de luxo e piscina.

“A luta não acabou”, disse Terrence Rodrigo, o estudante de 26 anos, que disse estar dentro do complexo desde que os manifestantes assumiram o controle no sábado com a residência oficial do primeiro-ministro.

Pessoas caminham enquanto um extintor de incêndio fecha uma estrada dentro da casa do presidente depois que o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu, em meio à crise econômica do país, em Colombo, Sri Lanka, 14 de julho de 2022. REUTERS/Adnan Abedi Consulte Mais informação

“Temos que tornar a sociedade melhor do que isso. O governo não resolve os problemas das pessoas.”

No entanto, os locais habituais de protesto foram calmos e os organizadores entregaram as residências do presidente e do primeiro-ministro ao governo na noite de quinta-feira.

“Com o presidente fora do país… não tem valor simbólico manter os lugares que foram apreendidos”, disse Shamira Dadwaj, uma das organizadoras, à Reuters.

Mas Callum Amaratunga, outro organizador, disse que uma repressão pode ser iminente depois que Wickremesinghe descreveu alguns manifestantes como “fascistas” em um discurso na noite anterior.

O governo impôs um toque de recolher em Colombo do meio-dia (0630 GMT) na quinta-feira até o início da manhã de sexta-feira, em uma tentativa de evitar mais distúrbios. A mídia local mostrou veículos blindados liderados por soldados patrulhando as ruas da cidade.

Os militares disseram que as forças foram autorizadas a usar a força para proteger pessoas e bens públicos.

1 morto e 84 feridos em confrontos

Uma pessoa foi morta e outras 84 ficaram feridas em confrontos entre a tropa de choque e manifestantes na quarta-feira perto do Parlamento e do gabinete do primeiro-ministro, enquanto as pessoas exigiam a deposição de Rajapaksa e Wickremesinghe, disse a polícia.

O Exército disse que dois soldados ficaram gravemente feridos quando manifestantes os atacaram perto do Parlamento na noite de quarta-feira e apreenderam suas armas e provisões.

A polícia disse que o homem que morreu era um manifestante de 26 anos que se rendeu após ser baleado perto do gabinete do primeiro-ministro.

O ex-primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa e o ex-ministro das Finanças Basil Rajapaksa, ambos irmãos do presidente, disseram à Suprema Corte por meio de seus advogados que permanecerão no país até pelo menos sexta-feira.

Eles estavam respondendo a uma petição anticorrupção da Transparência Internacional em busca de ação”.Contra os responsáveis ​​pela atual crise econômica“.

Autoridades de imigração proibiram Basil Rajapaksa de viajar para fora do país na terça-feira. Consulte Mais informação

Espera-se que o Parlamento nomeie um novo presidente em tempo integral em 20 de julho, e uma fonte sênior do partido no poder disse à Reuters que Wickremesinghe era a primeira escolha do partido, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. A escolha da oposição é seu principal líder, Sajith Premadasa, filho de um ex-presidente.

Reportagem adicional de Lin Chen e Edgar Su em Cingapura, Sudarshan Varadhan em Nova Delhi e Waruna Karunatilak em Colombo. de autoria de Krishna em Das; Edição por Raju Gopalakrishnan, Mark Heinrich e Raisa Kasulowski

