Agente do Serviço Secreto retorna aos EUA de Israel após suposto ‘confronto físico’

Jerusalém – A agência informou que um membro do serviço de inteligência dos EUA foi devolvido aos EUA de Israel na segunda-feira depois que ele supostamente se envolveu em um “confronto físico” em Jerusalém e foi brevemente detido pela polícia israelense.

Na quarta-feira, um porta-voz do Serviço Secreto disse em um comunicado à CBS News que a agência foi informada da reunião na segunda-feira e que o agente que estava trabalhando em Israel “foi brevemente preso e interrogado pela polícia israelense, que o liberou sem acusações. .”

Quatro pessoas que foram informadas sobre a briga tinham mais detalhes sobre a noite do cliente.

Um agente do Serviço Secreto estava de folga com outros agentes na noite de segunda-feira em um bar em Jerusalém. Uma mulher no bar interagiu com o agente e uma discussão se seguiu. Segundo as três fontes, o cliente empurrou a mulher durante a briga.

As fontes disseram que a mulher envolvida saiu ilesa, mas chamaram a polícia israelense para denunciar o agente.

A polícia israelense deteve o agente e informou a embaixada dos EUA em Israel, que entrou em contato com a sede do serviço de inteligência dos EUA, segundo as três fontes.

O agente envolvido era um membro da Equipe de Contra-ataque, uma unidade tática de armas pesadas do Serviço Secreto que auxilia a Divisão de Proteção Presidencial, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Essa equipe de contra-ataque geralmente é implantada antes das viagens presidenciais de alto nível.

O Serviço Secreto também disse que “o funcionário voltou para os Estados Unidos”. “De acordo com o protocolo da agência, seu acesso aos sistemas e instalações do Serviço Secreto foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada”.

Duas pessoas que foram informadas do incidente disseram que o álcool estava envolvido. Outra pessoa familiarizada com a investigação interna da CBS disse que o Serviço Secreto está investigando se o agente estava bêbado. Esta fonte disse ainda que se espera que o agente explique o que aconteceu ao serviço de inteligência na quarta-feira.

O incidente ocorreu quando o presidente Biden deveria chegar a Tel Aviv como parte de uma viagem de quatro dias ao Oriente Médio, sua primeira visita à região como presidente. Além de uma escala em Israel, Biden visitará a Cisjordânia e a Arábia Saudita.

Questionado sobre detalhes mais específicos sobre a pressão do agente pela mulher em Jerusalém, o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Gullelmi disse à CBS News que o departamento não pôde comentar ou confirmar quaisquer detalhes, “dado que nossa investigação está apenas começando”.

“Nós mantemos todos os funcionários nos mais altos padrões profissionais e você vê os resultados de nossa forte cultura de responsabilidade”, disse Gullelmi, acrescentando que todos os agentes são obrigados a passar por “treinamento anual de integridade” e ter instruções sobre “padrões profissionais” e conduta antes . Partida em quaisquer missões estrangeiras.

Tampouco é a primeira vez que um agente do Serviço Secreto retorna aos Estados Unidos antes de uma viagem presidencial ao exterior. Em maio, dois agentes do Serviço Secreto foram mandados para casa de Seul, Coréia do Sul, e colocados em licença administrativa após um incidente de folga em que um dos membros entrou em uma “briga” física com um motorista de táxi local.

A polícia local investigou o incidente e ninguém foi preso ou acusado. Membros do Serviço Secreto partiram para os Estados Unidos menos de uma hora e meia antes de Biden chegar à Coreia do Sul como parte de uma viagem de cinco dias pela Ásia.

Jordan Farhi contribuiu para este relatório.

