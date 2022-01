O Google diz que a Apple “não deve tirar vantagem do bullying” gerado pelo bloqueio do iMessage

O Google acusou a Apple de aproveitar o bullying como parte de uma estratégia deliberada para tornar os usuários do Android cidadãos de segunda classe no serviço iMessage do fabricante do iPhone.

O serviço de mensagens da Apple inclui uma série de recursos exclusivos do iOS, como MemojiÉ famoso por converter textos de usuários do Android em verde, em vez do azul original para iOS. Isso transformou o iMessage em um símbolo de status entre os adolescentes americanos, criando pressão para que os jovens comprem iPhones e, às vezes, alienando os usuários do Android. Aparecer em uma conversa em grupo quando o surgimento da bolha verde se tornou, para alguns, uma gafe social.

Um relatório recente em Jornal de Wall Street Ele destacou essa dinâmica e solicitou uma resposta da equipe do Android e do chefe do Android do Google, Hiroshi Lockheimer.

“O iMessage não deve lucrar com o bullying. O envio de mensagens de texto deve nos unir e a solução está aí. Vamos consertar isso como um setor” Tweeted na conta oficial do Android.

Lockheimer Foi mais severo: “O bloqueio do iMessage da Apple é uma estratégia documentada. Usar a pressão dos colegas e intimidação como forma de vender produtos é falso para uma empresa que tem humanidade e igualdade como parte essencial de seu marketing. Padrões existem hoje para consertar isso.”

A Apple diz que disponibilizar o iMessage no Android ‘nos fará mais mal do que ajudar’

Embora a estratégia de iMessage da Apple tenha sido clara, Emails internos enviados por executivos da empresa Isso surgiu durante uma recente experiência na Epic Games ressalta a importância consciente dessa estratégia. A Apple considerou disponibilizar o iMessage no Android para atrair mais usuários, mas concluiu que isso “faria mais mal do que bem” (nas palavras do executivo da Apple, Phil Schiller). Como outro CEO, Craig Federighi disse, “o iMessage no Android simplesmente removerá [an] Obstáculo para as famílias com iPhone darem aos filhos telefones Android. ”

A intrusão do Google aqui não é puramente altruísta, é claro: a empresa se beneficiaria muito se a Apple disponibilizasse o iMessage no Android. O Google também Pago recentemente Para apoiar o fabricante do iPhone A próxima geração de mensagens de texto RCS padrão, que se destina a substituir o SMS e já mobilizar apoio Uma das principais companhias aéreas americanas.

O Google também não está em uma boa posição para criticar as estratégias de mensagens de outras empresas. Como Ars Technica Editor Ron Amadeo notado no twitter, o gigante das buscas é conhecido por sua disfunção quando se trata de mensagens e acaba de lançar 13 aplicativos de mensagens separados Desde o lançamento do iMessage em 2011 (a maioria deles falhou).