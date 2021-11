Portugal, um pequeno país que pode ser vacinado

De Lisboa, quando o sol desponta, as coisas são tão lindas. Perante a tempestade da COVID, pelo menos por agora, Portugal é um exemplo brilhante: um dos países mais vacinados do planeta, com cerca de 98 por cento dos elegíveis aqui a serem vacinados, contra 62 por cento nos Estados Unidos.

Os bondes estão cheios novamente; O mesmo vale para restaurantes.

Os visitantes se reúnem no Time Out Market, um restaurante de Lisboa.



Os organizadores da conferência de tecnologia da Web Summit em Lisboa viram as empresas mudarem de atitude quanto à presença. “A Amazon nos disse no início de setembro, ‘OK, estamos aqui’, seguida pelo Facebook, Google, Apple e Microsoft”, disse Bedi Cosgrave, CEO do Web Summit.

O repórter Seth Tone perguntou: “Quando você estava planejando, você estava olhando para as taxas de vacinação em Portugal?”

“Sim, sim. Em geral, sim”, Cosgrave respondeu.

Ele disse que a taxa de vacinação de Portugal era “o maior conceito individual” enquanto trabalhava com as autoridades para aumentar o número de participantes para cerca de 40.000.

No início deste mês, os participantes regressaram a Lisboa para o Technology Summit of the Web Summit. A conferência do ano passado foi realizada na Internet.



“O programa de vacinação foi liderado pelos militares”, disse Cosgrave. “Um oficial sênior da marinha falou sobre todo o seu equipamento no Web Summit, e funcionou independentemente do que ele fizesse. Acho que teve um efeito profundo, eliminando preocupações sobre a vacinação de certas áreas da população.”

Um ex-comandante de submarino, o vice-almirante Henrique Cavia e Melo, assumiu o comando do esforço de vacinação de Portugal em fevereiro, enquanto o país enfrentava uma terceira onda mortal.

“Sempre apareci em público com meu traje de guerra”, disse ele.

“Por que você vestiu seu uniforme de batalha?” Tone perguntou.

“Porque é uma fase de guerra”, respondeu ele.

Ele via como uma “guerra” sem partes neutras: “Então só tem dois lados. Você está do lado do vírus, ajudando o vírus, não quer se vacinar? Ou você está do lado da comunidade, todo mundo ? “

O vice-almirante Henrique Cavia e Melo encarregou-se da vacinação de Portugal.



Portugal está aproximadamente afiliado aos Emirados Árabes Unidos para cidadãos totalmente vacinados: mais de 87 por cento da população total. O almirante diz que o sucesso de Portugal deveu-se à organização, comunicação, liderança e outro factor: “Porque não sou político e faço este processo fora. [political] Lutas “, disse ele.

“Você acha que isso é importante para eliminar a política?” Tone perguntou.

“Sim. Claro, isso é muito importante.”

Guilherme dirige o Centro de Vacinas Romana, que tem estado ocupado com reforços de covit e com vacinas regulares contra gripe. As pessoas aqui estão muito interessadas em se vacinar.

Os portugueses vão ao posto de vacinação para as vacinas.



Romana disse que o sistema de saúde do estado de Portugal tem um forte programa de vacinação desde a guerra contra a poliomielite nos anos 60: “As pessoas estão habituadas a ser vacinadas e a vacinar os seus filhos e a vacinar os netos. Portanto, é um processo normal de saúde.”

Mas em toda a Europa, hotspots de cobiça estão ressurgindo. Infecções e mortes estão aumentando na Bulgária, onde apenas 22% da população está totalmente vacinada. A Organização Mundial de Saúde alertou Meio milhão de pessoas em toda a Europa provavelmente morrerão antes de fevereiro.

Tone perguntou a Romana: “Você vê os números aumentando quando as pessoas em outros países europeus começam a entrar? Você está preocupada?”

“Claro, nós nos importamos”, respondeu ele. “Mas agora temos menos casos. [compared] Para outros países, é claro. Temos a proteção da vacina. ”

Tony perguntou a Maria Motta, que estuda doenças infecciosas no Instituto de Medicina Molecular, “As pessoas olham para Portugal e dizem: ‘Nossa, você teve altas taxas de vacinação, mas você ainda está vendo a propagação do vírus, você ainda está vendo pessoas usando máscaras. ‘

“Sim, mas você não vê as pessoas Irá morrer, “Ela respondeu.

Motta disse que apenas uma pequena porcentagem dos portugueses era anti-mascarada. A história oferece algum contexto: “Sabemos que a liberdade é outra coisa. Vivemos em uma ditadura até 1974. Portanto, sabemos que tirar a ‘liberdade’ é uma questão diferente.”

Motta acrescenta que cobrir o rosto não parece incômodo em comparação a quatro décadas de ditadura fascista, e que as máscaras nunca vão desaparecer: “Claro, é um vírus que está aqui”, disse. “Portanto, temos que aprender a conviver com os vírus.”

Apesar do progresso, Motta disse que pode ser muito cedo para comemorar a taxa de vacinação de Portugal.

“Não acho que nosso sucesso signifique algo se nem todos ganham”, disse ele a Tony. “Uma coisa que nos lembra repetidamente desta epidemia é que vivemos em um mundo global.”

Assim, podemos comemorar quando o mundo todo refletir sobre o sucesso da vacina neste pequeno país ”, disse.

CBS News





A história é produzida por Sabina Castelfranco e Young Kim. Autor: Mike Levine.

