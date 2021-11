Sérvia chocou Portugal com Espanha e Croácia na Copa do Mundo

Espanha, Sérvia e Croácia rumam para a Copa do Mundo do próximo ano. Suécia, Portugal e Rússia não – ainda não, pelo menos.

O cabeceamento de Alexander Mitrovic aos 90 minutos deixou Cristiano Ronaldo e Portugal derrotou a Sérvia por 2 a 1 em Lisboa e se classificou automaticamente para a Copa do Mundo no Catar. Portugal ainda tem chances de se classificar, mas deve entrar na chave de quatro seleções nos playoffs em março.

Todas as seleções que conseguiram uma vaga para a Copa do Mundo na Europa no domingo o fizeram com gols dramáticos no final.

A Espanha precisou apenas de um empate em sua última partida contra a Suécia, mas Alvaro Morata garantiu uma vitória por 1-0 aos 86 minutos, deixando a estrela sueca Sladen Ibrahimovic com esperança de aparecer em outra Copa do Mundo dependendo de seus playoffs. .

A Croácia rapidamente superou o gol da Rússia em um campo alagado, finalmente recompensada com um zagueiro russo marcando seu próprio gol aos 81 minutos, o suficiente para uma vitória por 1-0.

Anúncio

A Rússia também segue para os playoffs, que começam no dia 24 de março, com 12 times – 10 vice-campeões e dois do grupo – quatro times com forte histórico na Liga das Nações alinhadas em três chaves. Cada parêntese tem um local da Copa do Mundo. O sorteio acontece no dia 26 de novembro, em Zurique.

Grupo A

Portugal estava em uma posição forte quando Renato Sanchez marcou o primeiro gol, dois minutos depois, contra a Sérvia, mas Dusan Tadic empatou para a Sérvia no 33º jogo. O cabeceamento tardio de Mitrovic acalmou a multidão e chocou os jogadores portugueses, incluindo Ronaldo, que se sentou em campo ao apito final.

“É um jogo emocionante, totalmente merecedor”, disse Mitrovic. “Acho que merecemos vencer o jogo e estar no Qatar.”

Depois que a Sérvia não conseguiu se classificar para o Campeonato Europeu, a queda de Portugal pela primeira vez marca uma virada.

Há algo positivo para Portugal. Seu histórico relativamente forte na equipe é que será uma das equipes classificadas para os playoffs em março e receberá um empate em casa para a semifinal de chave unipodal. Portugal perdeu pela última vez o Campeonato do Mundo de 1998.

Anúncio

Em outra partida do Grupo A, a Irlanda venceu o Luxemburgo por 3-0.

Grupo B

O suplente Morata venceu pela Espanha depois que um chute de longo alcance de Danny Olmo ricocheteou na trave e enviou a Espanha à sua 12ª Copa do Mundo.

Aos 40 anos, Sladen Ibrahimovic tentou chegar à sua primeira Copa do Mundo com a Suécia depois de 2006 – ele não foi incluído na equipe em 2018 – mas não conseguiu mudar o jogo depois de aterrissar no 74º banco.

Uma campanha que parecia estar sob controle sueco chegou ao fim antes da surpreendente derrota por 2 a 0 para a Geórgia na quinta-feira.

A Grécia já foi eliminada de Atenas, com Kosovo empatando 1-1.

Grupo H

A Croácia, que terminou em segundo lugar na Copa do Mundo de 2018, teve que corajosamente registrar sua vaga no torneio do próximo ano com a Rússia e o clima que hospeda o torneio de 2018.

Na chuva no campo encharcado que forçou a Croácia a converter a Croácia em chutes de longa distância e cruzamentos, o zagueiro russo Fedor Kudryashov marcou seu próprio gol para dar à Croácia um lugar no Catar como vencedor e vencedor da equipe.

Anúncio

A Croácia dominou o jogo contra uma equipa russa em que um empate teria bastado para terminar em primeiro, mas um remate fraco e uma defesa sólida do guarda-redes Matvi Safono resultaram num final tenso. Rússia avança para playoffs

A Eslováquia, em terceiro lugar, venceu Malta por 6 a 0 com um “hat-trick” do meia-ofensivo Ondrej Duda. A Eslovênia venceu o Chipre por 2-1.

Grupo J

Na noite do jogo para as outras grandes equipes europeias, a Alemanha não disse nada sobre a vitória direta. A Alemanha se classificou no mês passado e queimou sua já impressionante diferença de gols para +32 nesta semana, que é atualmente a melhor na fase de qualificação europeia.

Com exceção do recorde de Hansie Flick como técnico da Alemanha, não houve muita diferença na vitória de 4 a 1 sobre a Armênia, e o time teve poucas chances matemáticas de se classificar para os playoffs. Dois gols de Ilke Gundogan ajudaram Flick a conquistar a sétima vitória em sete jogos.

Anúncio

A Macedônia do Norte luta para chegar à Copa do Mundo pela primeira vez desde que avançou para a fase de repescagem, vencendo a Islândia por 3 a 1. Elgif Elmas marcou duas vezes para sua equipe. A Romênia venceu o Liechtenstein por 2 a 0, mas perdeu os playoffs devido à vitória sobre a Macedônia do Norte.

___

Mais AP Futebol: https://apnews.com/hub/soccer e https://twitter.com/AP_Sports