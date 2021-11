Por que Peng Shuai frustra a máquina de propaganda chinesa

Apesar da crescente preocupação com o bem-estar de Ping no Twitter e em outras plataformas de internet proibidas na China, o público chinês tem pouco conhecimento das discussões.

Tarde da noite de sexta-feira, com a hashtag #whereispengshuai ganhando força no Twitter, não consegui encontrar nenhuma discussão sobre a questão nas redes sociais chinesas. No entanto, a Sra. Peng claramente chamou a atenção de chineses politicamente comprometidos. Mandei uma mensagem de texto para uma amiga em Pequim que geralmente estava no topo dos tópicos quentes e geralmente perguntei a ela, em palavras em código, se ela tinha ouvido falar de uma campanha massiva para encontrar alguém. “Nota?” Adivinhe o amigo usando as iniciais da Sra. Ping.

É difícil estimar quantos chineses tomaram conhecimento das alegações de Peng, que ela descreveu em detalhes em uma postagem na mídia social chinesa no início deste mês. Sua postagem – que descrevia Zhang Gaoli, um ex-líder do Partido Comunista, como seu agressor – foi excluída em minutos. Um usuário de mídia social do Weibo perguntou em um comentário se salvar uma captura de tela da postagem de Bing é condenável. Outro usuário do Weibo, em um comentário, descreveu seu medo extremo de publicar a postagem.

Eles têm bons motivos para ter medo. Pequim tornou mais fácil prender ou acusar pessoas Eles dizem online. Muitas contas de mídia social estão sendo excluídas simplesmente por compartilhar conteúdo considerado impróprio pela censura, incluindo conteúdo vinculado a #MeToo.