Jerry Jones em Amari Cooper: Me veja na porta com um time de futebol

Quando o receptor Amary Cooper Ele testou positivo para COVID-19 no final da semana passada e automaticamente dispensou-o para o jogo da Semana 11 do Dallas contra o Kansas City e da Semana 12 com Las Vegas no Dia de Ação de Graças porque ele não foi vacinado.

enquanto você dividiu Pato Prescott O dono do Cowboys, Jerry Jones, expressou apoio a Cooper na semana passada, em uma entrevista no 105.3 The Fan, as diferenças óbvias entre vacinar e não vacinar neste caso.

“Em primeiro lugar, ele não teria feito o teste se tivesse sido vacinado”, disse Jones, via Mark Lane da WFAA. Então, ele não apresentou sintomas. Então, ele não teria feito o teste. Então, há uma boa chance de que ele poderia ter jogado se tivesse sido vacinado, número um. Número dois, depois de fazer o teste e ser vacinado, você pode volte mais rápido. São 10 dias espontâneos se você não foi vacinado. Não é automático se você não foi vacinado, e é importante ter o teste e o teste negativo, mas você deve ter dois testes negativos.

“É muito punitivo receber COVID, para ser clichê, é muito punitivo receber COVID se você não for vacinado na NFL. É muito punitivo. Temos alerta máximo para jogadores não vacinados na NFL, alerta máximo. E de fato , é punitivo, pois verificamos se você realmente não foi vacinado e recebeu COVID em vez de ser vacinado e obteve o COVID. período. E estamos passando por um tipo de caso clássico de como você é vacinado de forma diferente. “

Quando questionado se estava decepcionado com Cooper, Jones não respondeu de forma direta sim ou não, referindo-se ao lado da equipe no esporte.

“Eu apenas, novamente, disse logo no início. Perca-me” na porta do time de futebol, disse Jones. “Isso não tem nada a ver com questões de mascaramento, não mascaramento, vacinação, não vacinação. E se eu tenho uma tonelada, eu não deveria. Simplesmente não tem nada a ver com isso. Os fatos são que é uma coisa “nós” quando você entra no vestiário e espera-se que qualquer um erga seu peso. Todo mundo espera isso. Eles se olham. Eles entendem os direitos de todos. Eles fazem. Nós fazemos. Todos entendem nossos direitos e nossas escolhas no que se refere a esses direitos. Mas você pode – se você esquecer que é uma coisa de “nós” e como sua parte é importante.

“Obviamente, esses caras recompensam. Eles recompensam financeiramente. Agora, Amari Cooper é um cara incrível. Ele é um dos melhores caras que vocês já estarão em qualquer área. Ele é excelente em sua introspecção e como ele faz as coisas. Quando ele estava no Raiders por um ou dois anos, ele criou uma biblioteca para os jogadores lerem durante os intervalos. Então, meu ponto é que é legal e ninguém diz que não é excelente. Mas este é um caso clássico de como isso afeta uma equipe quando as pessoas, depois todos, não são individuais; isto é uma equipe. Você não pode ganhar nada individualmente. Então, esses são ditados que todos ouviram até ficarem com o rosto azul. Mas o que quero dizer é que isso chamou nossa atenção. nos fez olhar. “

Cooper 44 tem uma recepção de 583 jardas com três touchdowns em 2021. O teste positivo de Cooper, coincidentemente, significa que ele não terá a chance de “vingar” seu antigo time, já que será o anfitrião dos Cowboys Raiders no Dia de Ação de Graças.