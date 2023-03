Por que os morcegos são VIPs neste palácio português

As bibliotecas têm muitos. Eles têm conhecimento, inspiração, sabedoria e, em alguns casos, morcegos. A biblioteca dentro do Palácio Nacional de Mafra, em Portugal, é um monumento de tirar o fôlego, rico em história e significado. E morcegos. Mas esses morcegos não são hospedeiros indesejados; Em vez disso, eles são convidados de honra noturnos, convidados a voar diariamente sobre as pilhas centenárias. Conheça abaixo a história do Palácio Nacional de Mafra e a singularidade da sua lendária biblioteca.

Biblioteca do Palácio de Mafra

agsaz/Shutterstock

A cidade de Mafra, na costa oeste de Portugal, abriga o Palácio Nacional de Mafra, um Patrimônio Mundial da UNESCO e um castelo de mais de 430.000 pés quadrados construído em 1771. Rei João V. É famosa por muitas razões: não só é o maior monumento do país, mas também abriga um órgão mundialmente famoso e os maiores carrilhões históricos do mundo (grandes sinos conectados entre si) – 98, para ser exato. Você pode ter Eu vi o palácio mais cedo Na adaptação cinematográfica de 1996, foi usado como a Grande Câmara de Guerra Liliputiana, involuntariamente. As Viagens de Gulliver.

Mas o mais fascinante do Palácio de Mafra é a sua biblioteca de estilo rococó, que 280 pés de comprimento Com pé direito alto, azulejos multicoloridos e estantes de madeira. Essas prateleiras contêm mais de 36.000 livros encadernados em couro, datados do século XIV; Alguns deles são “incunábulos”, ou livros produzidos antes da invenção da imprensa.

Controlo de pragas na Biblioteca do Palácio de Mafra

Um prédio antigo cheio de materiais antigos feitos de materiais naturais, como papel, madeira e couro, atrairá a atenção de possíveis pragas. Este não é um problema específico da Biblioteca do Palácio de Mafra. Se você já teve uma mariposa estragando seu suéter favorito, sabe que os insetos podem causar sérios danos. Alguns insetos como besouros, traças ou cupins podem destruir todas as partes dos livros – papel, capas, E cola também.

Atlas Obscura Algumas bibliotecas usam produtos químicos e radiação gama para repelir insetos. no entanto, Os pesticidas são prejudiciais Os livros e as pessoas que os utilizam são particularmente nocivos, sobretudo os livros antigos como os da Biblioteca do Palácio de Mafra. Então, como eles mantêm os erros fora de seus livros? Morcegos, claro.

Isso mesmo – morcegos. Durante séculos, os guardiões da Biblioteca do Palácio de Mafra contaram com estes cavaleiros noturnos para proteger as coleções, alimentando-se dos insetos comedores de livros que habitam a biblioteca. Durante o dia, esses morcegos dormem em caixas atrás de estantes ou nos jardins do palácio, descansando para o jantar.

Há uma desvantagem em usar morcegos como pesticidas em vez de produtos químicos. Os morcegos estão vivos e todos os seres vivos excretam… por falta de um termo mais sutil. Esses morcegos se envolvem em banquetes diários de insetos, e o que está acontecendo precisa ser revelado. Portanto, antes de fechar todas as noites, os trabalhadores cobrem móveis, armários e pisos com uma lona e depois passam muito tempo limpando tudo o que não foi coberto pela lona pela manhã. Essas são as consequências de fazer dieta.

Lendas urbanas

Você pode estar pensando, Espere, a coisa do morcego era como uma lenda urbana. O que mais está acontecendo aqui? Reza a lenda que, à noite, a Biblioteca do Palácio de Mafra alberga um predador ainda mais ameaçador: os ratos. Quando os morcegos procuram insetos, Ratos gigantes vagam pelo terreno na esperança de encontrar pessoas, comem cães ou gatos. Outro boato diz que existem túneis subterrâneos secretos conectando a biblioteca à antiga vila de pescadores. Embora nenhuma lenda tenha sido verificada, preferimos tropeçar em um túnel do que em um rato que come pessoas.

O belo Palácio Nacional de Mafra está aberto aos turistas e é um local importante na história portuguesa. Saber mais O palácio e sua bibliotecaE programe a sua própria visita… durante o dia, de preferência.