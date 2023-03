Livro | Portugal – Cultura Inteligente | por Sandy Pinto Basto – Nota do Editor

Publicado em 29 de março de 2023.

Reza a lenda que quando o general de César chegou a solo português no século I, encontrou um país abençoado com um clima ameno e uma bela costa, mas cujos habitantes eram desgovernados e ingovernáveis. Hoje, os portugueses ainda são impulsivos, obstinados e resistentes à mudança, mas sempre charmosos, românticos e nostálgicos, com lealdade inabalável à família e aos amigos.

Portugal – Culture Smart: O Guia Essencial de Costumes e Cultura Ele leva você abaixo da superfície deste país fascinante e mostra como combinar e aproveitar ao máximo sua visita. Nestas páginas, você obterá informações sobre as prioridades dos portugueses e aprenderá como explorar uma natureza útil e cheia de recursos, muitas vezes negligenciada por visitantes casuais. Às vezes barulhentos, os portugueses são tranquilos e gentis, então vá devagar, relaxe e aproveite a rica culinária, os festivais animados e as tradições antigas desta grande terra.

Tenha um tempo mais significativo e bem-sucedido no exterior, obtendo uma melhor compreensão da cultura local. Capítulos sobre valores, atitudes, costumes e vida cotidiana irão ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua visita, enquanto dicas sobre etiqueta e comunicação irão ajudá-lo a navegar em situações desconhecidas e evitar erros.

“Gênio cultural! veio em socorro de viajantes infelizes,” –Horários de Domingo Viagens “…uma introdução perfeita para as peculiaridades e costumes estranhos, maravilhosos e francamente estranhos de vários países” –viagens globais “… fascinante, bem como bom senso, cheio de dicas para ajudá-lo a evitar falsificações embaraçosas,” –o observador “…como são úteis para o entretenimento,” –Revista Jato Fácil “…oferecer vislumbres da alma de um mundo distante,” –O jornal New York Times

Sobre o autor

Sandy Pinto Basto Tradutora, escritora, editora e consultora de realocação. Formado em Londres (Reino Unido) e Toronto, formou-se na McGill University em Montreal com uma licenciatura em Cinema e Comunicação e um mestrado em Marketing pela Universidade Católica de Lisboa. Uma portuguesa nativa que passou grande parte de sua infância no exterior e morou em várias cidades da América do Norte e de Portugal, Sandy conhece em primeira mão as alegrias e as armadilhas de conhecer um novo lugar e cultura.