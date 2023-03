O refrigerante mais potente do mundo faz sucesso no Egito e em Portugal

Draga de Sucção Mega Cutter (CSD) Spartacus Níveis de produção sem precedentes foram alcançados no projeto Abu Gir 2 no Egito e no Porto de Lièges em Portugal.

foto DEME

O DEME informa que há uma economia significativa de combustível por m3 perfurado e uma melhoria igual na redução de emissões.

A redução no consumo de combustível se deve a vários recursos inovadores introduzidos pelo DEME para tornar o navio o mais eficiente possível em termos energéticos.

O Spartacus está equipado com motores bicombustíveis, permitindo ao operador escolher o combustível mais limpo disponível, e uma instalação a bordo para recuperar o calor residual do escapamento do motor, gerar vapor e convertê-lo por meio de uma turbina a vapor. 2.000 quilowatts de eletricidade.

Além disso, o CSD também demonstrou um alto grau de trabalhabilidade e sempre foi o último navio a retornar ao porto de Abu Gir quando as condições climáticas eram desafiadoras.

Este gigante pode dragar até uns excepcionais -45m em vez dos habituais -35m, e tem autonomia e distância de bombeamento sem precedentes, capaz de bombear 15-20km em terra com altas vazões.

“No entanto, apesar dos volumes incríveis e da alta taxa de produção, Spartacus ainda não enfrentou seu verdadeiro teste. Estava para chegar com seu segundo projeto ao porto de Lièges, em Portugal”, disse o DEME.

Em Portugal, o navio fará o que foi construído para fazer – cortar rochas muito duras.

O objetivo era aprofundar e expandir o porto, o que incluiu a escavação de 2,9 milhões de m3, dos quais 1,8 milhões de m3 eram de rocha muito dura.

Na ‘era pré-Spartacus’, o projeto teve que ser implementado usando técnicas tradicionais de perfuração e detonação, que poderiam causar ondas de choque e vibrações.

O porto de Leixões está localizado muito perto de zonas residenciais e comerciais, pelo que as técnicas de detonação podem representar um risco significativo.

A nova escavadeira de sucção com cortador se destacou na seleção.

O navio escavou até as rochas mais duras com valores nunca antes alcançados. Fazer isso sem a necessidade de cortar rocha é um grande benefício para o meio ambiente, o meio ambiente e o meio ambiente local.

Em apenas seis meses, a equipe do DEME escavou de -12m a -16m.

Além dessa capacidade de remover grandes volumes de rocha em um período de tempo muito curto, outra vantagem é que as operações portuárias podem continuar normalmente.