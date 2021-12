Por causa do lançamento preciso, a NASA diz que o combustível do Telescópio Espacial Webb provavelmente durará mais de 10 anos

Após o lançamento bem-sucedido de NASAde Telescópio espacial James Webb Em 25 de dezembro, completando duas manobras de correção no meio do curso, a equipe de Webb analisou sua trajetória inicial e determinou que o observatório deveria conter propelente suficiente para permitir que as operações científicas fossem mantidas em órbita por mais de 10 anos de vida científica. (A linha de base mínima para a atribuição é de cinco anos.)

A análise mostra que menos impulso é necessário do que o originalmente planejado para corrigir o caminho de Webb em direção à sua órbita final em torno de um segundo ponto Lagrangeano conhecido como L2, o ponto de equilíbrio gravitacional do outro lado da Terra, longe do sol. Portanto, Webb terá muito mais do que a estimativa de combustível básica – embora muitos fatores possam afetar quanto tempo Webb vai rodar.

Webb tem um propulsor de míssil a bordo não apenas para corrigir o meio do curso e colocá-lo em órbita ao redor de L2, mas também para funções necessárias durante a vida da missão, incluindo manobras de “manutenção da estação” – o pequeno propulsor queima para ajustar a órbita de Webb – bem como o que é conhecido como gerenciamento de momentum, que mantém a orientação de Webb no espaço.

O combustível extra é em grande parte devido à precisão de lançamento do Arianespace Ariane 5, que excedeu os requisitos necessários para colocar Webb no caminho certo, bem como a precisão da primeira manobra de correção de faixa intermediária – relativamente pequena, 65 minutos após queima de lançamento que adicionou cerca de 45 mph. (20 metros / s) à velocidade do observatório. Uma segunda manobra de correção ocorreu em 27 de dezembro, adicionando cerca de 6,3 mph (2,8 m / s) à velocidade.

a saúde Do caminho de lançamento, outra consequência: o tempo de implantação do painel solar. Esta implantação foi realizada automaticamente após a separação do Ariane 5 em um pedido armazenado para implantar quando Webb alcançou uma determinada posição em direção ao sol ideal para capturar a luz do sol para alimentar o observatório – ou automaticamente 33 minutos após o lançamento. Como Webb já estava na posição correta após se separar do segundo estágio do Ariane 5, o sistema solar foi capaz de se propagar cerca de um minuto e meio após a separação, cerca de 29 minutos após o lançamento.

A partir de agora, todas as implantações são controladas, portanto, o tempo das implantações – ou mesmo a ordem delas – pode mudar. Descubra o que está planejado aqui.