São Francisco e outros condados da área da baía voltarão a exigir máscaras em escritórios e academias em meio a um aumento no omicron

Até agora, os condados de São Francisco, Marin, Sonoma e Alameda permitiram que as pessoas retirassem suas máscaras em escritórios, academias e locais de reuniões religiosas, como igrejas, desde que todos estejam totalmente vacinados.

Os condados negociaram com o estado para Memoriza Essas exceções ocorrem depois que a Califórnia restabeleceu um mandato de máscara global no início deste mês.

Mas com os dados mostrando claramente que o Omicron infecta grandes números de pessoas vacinadas, as exceções acabaram. As novas ordens do condado entram em vigor às 12h01 de quinta-feira.

“Quando vemos números como esses, é hora de responder”, disse o Dr. Matt Willis, oficial de saúde pública do condado de Marin.

O condado de Contra Costa deu um passo semelhante para revogar as exceções de máscara na terça-feira. Todos os nove condados da Bay Area estão agora totalmente alinhados com o interior do estado da Califórnia.

Pessoas totalmente vacinadas correm maior risco de infecção do que nunca em uma pandemia. Na Califórnia, a contagem de casos para pessoas totalmente vacinadas foi de 13,6 casos por 100.000 e 70,5 casos por 100.000 não vacinados na semana que terminou em 19 de dezembro. Há apenas um mês, os números médios semanais eram de 5,4 por 100.000 para os vacinados e 38,4 por 100.000 para os não vacinados. .

As taxas mais recentes ocorreram antes de o Omicron entrar nas festas de Natal e aumentar as taxas de infecção. No condado de Sonoma, os eventos festivos são a causa de 40% dos novos casos em que a origem da infecção é conhecida, de acordo com o oficial de saúde do condado, Dr. Sundari Masi.

São Francisco relatou seu maior total em um único dia na terça-feira – 805, de acordo com dados estaduais e análises do Chronicle, que tendem a ser ligeiramente diferentes dos números oficiais da cidade.

Os números reais são certamente mais altos porque muitas pessoas fazem testes de antígeno em casa e não relatam os resultados.

Os hospitais ainda não estão superlotados, de acordo com o diretor de saúde pública do condado de Contra Costa, Dr. Uri Tsvieli, mas estão recebendo mais ligações.

“O que me preocupa são duas a três semanas depois, quando haverá mais pessoas com COVID”, disse ele.

A oficial de saúde do condado de Napa, Dra. Karen Relucio, disse que o tratamento no hospital continua estável e administrável até agora.

“Temos boa habilidade. Não estamos no nível mais alto que vimos antes”, disse ela.

O Dr. Kaiser Djavarian, cofundador da Carbon Health, provedora de cuidados com base em San Francisco, disse que as clínicas de sua empresa atendem normalmente de 40 a 50 pacientes por dia, mas agora estão atendendo quase o dobro – principalmente do COVID.

“As clínicas estão sendo contornadas”, disse ele. “A onda é real.”

Questionado sobre o humor entre os profissionais de saúde na área da baía, ele disse: “É 100% fadiga”. Os cuidadores não apenas lidam com a exposição potencial ou infecção em suas famílias, mas, além disso, eles veem uma enxurrada de pacientes.

Gavahrian disse que os profissionais de saúde são treinados para priorizar os pacientes, mas “isso cansa você como cuidador”, acrescentando que “o grau de estresse lá, especialmente para profissionais de saúde, é incrivelmente alto”.

Os especialistas aconselharam as pessoas a tomarem o máximo de precauções possíveis – vacinar, receber reforço, usar máscaras, reunir-se apenas em pequenos grupos e fazer testes rápidos de antemão – embora a falta de testes torne isso difícil e os testes não tenham garantia de serem precisos. casos.

“Neste ponto, com o omicron subindo do jeito que está, eu não recomendaria as comemorações de Ano Novo, a menos que fossem pequenas”, disse a Dra. Sarah Cody, Oficial de Saúde do Condado de Santa Clara. “Pequenas reuniões íntimas são a maneira de se reunir neste Ano Novo. Não é o momento de ir a uma grande reunião.”

Massey, de Sonoma County, foi ainda mais longe. Recomendou aos que não foram vacinados evitar viagens e reuniões de férias. Para os vacinados e não vacinados, que optam por se reunir, ela recomendou máscaras apropriadas para todos – não máscaras de pano.

Bob Wachter, MD, chefe do departamento de medicina da Universidade da Califórnia, San Francisco, disse em um Tema do Twitter Quarta-feira disse que embora as coisas estejam difíceis agora, grandes melhorias podem ser iminentes.

“No início de fevereiro, podemos estar em um lugar onde COVID é, de fato, ‘como a gripe’ – com a grande maioria dos Estados Unidos protegida por vacinas ou infecções recentes, e as pessoas em maior risco de ter acesso a tratamento oral reduzir significativamente o risco ”, embora ele acrescentou que isso não era de forma alguma certo.

Os escritores das crônicas Erin Aldai e Nami Sumida contribuíram para este relatório.

Kate Galbraith é redatora do San Francisco Chronicle. Email: kgalbraith@sfchronicle.com Twitter: Tweet incorporar