Pokémon Diamond e Pearl Remakes mudam uma característica importante dos originais

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Chegando ao Nintendo Switch no próximo mês, parece que a nova versão fará uma grande mudança em relação ao DS original: os HMs foram retirados do jogo! A conta oficial do Pokémon no Twitter revelou que movimentos ocultos como Cut e Rock Climb agora serão usados ​​por Pokémon selvagens invocados por meio de Poketch. Isso significa que os jogadores não terão que marcar nenhum HM para seus Pokémon, desperdiçando espaço que pode ser usado para um ataque mais poderoso. É uma pequena melhoria na qualidade de vida, mas a maioria dos fãs irá recebê-la bem!

“Você também pode usar seu Pokétch para invocar Pokémon selvagens para ajudá-lo a chegar a lugares que você não consegue alcançar sozinho! Eles usarão movimentos sutis como Cortar para cortar árvores que bloqueiam seu caminho ou Escalada para escalar penhascos íngremes, ” Você leu o tweet.

Os HMs foram introduzidos na primeira geração de jogos Pokémon, permitindo aos jogadores ensinar o Pokémon a usar movimentos que desbloqueiam áreas do mapa. Enquanto HMs como Surf também podem ser úteis em batalha, movimentos como Cut e Flash ocupam um espaço valioso de movimento. Cada Pokémon pode conhecer apenas quatro movimentos e os HMs (inicialmente) não podem ser excluídos e substituídos. Nas últimas gerações, a Game Freak praticamente se livrou dos HMs, substituindo-os por opções que não ocupam espaço de transferência. Pokémon Reshapes Anterior Pokémon: vamos lá HMs foram inundados de forma semelhante, então os fãs devem ficar felizes em ver que seria o caso também Diamantes brilhantes e pérolas brilhantes.

Enquanto Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Ele terá tanto em comum com seu antecessor que está se tornando cada vez mais claro que também haverá algumas mudanças. Resta saber se essas mudanças proporcionarão uma experiência mais agradável, mas os fãs podem descobrir por si mesmos no dia 19 de novembro. Enquanto isso, os leitores podem conferir nossa cobertura anterior do jogo Aqui.

Você está feliz em ver suas majestades desertas Diamantes brilhantes e pérolas brilhantes? O que você acha das mudanças nos jogos originais do DS? Conte-nos nos comentários ou compartilhe suas ideias diretamente no Twitter em Tweet incorporar Para falar sobre todas as coisas sobre jogos!