Paul Rudd escolheu o homem mais sexy de 2021 vivo

Paul Road Ele foi coroado em 2021 Homem mais sexy do mundo pela revista People .

Rudd, conhecido por seus papéis principais nos filmes da Marvel “Homem-Formiga”, “Este é 40” e “Clueless”, foi revelado como o vencedor deste ano na noite de terça-feira no programa da CBS “The Late Show with Stephen Colbert”.

O ator disse à revista em sua edição de sexta-feira que alguns ficariam surpresos ao receber a homenagem.

Will Smith diz que o próximo filme ‘King Richard’ conta a história do ‘sonho americano’

Ele disse: “Eu tenho consciência, o suficiente para saber que quando as pessoas ouvirem que eu serei escolhido para este propósito, elas dirão: ‘O quê?’ “Isso não é falsa humildade. Há muitas pessoas que deveriam entender isso antes de mim. ”

Mas é claro que Rudd não recusaria essa honra. E ele, brincando, espera que o novo título lhe dê um convite para um “jantar sexy” com George Clooney, Brad Pitt e Michael B Jordan – todos novos vencedores.

Outros homenageados anteriores incluem John Legend, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Idris Elba, Adam Levine, Channing Tatum e David Beckham.

“Acho que estarei em muito mais iates”, disse Rudd. “Estou animado para expandir minha vida no iatismo. E provavelmente tentarei melhorar em pensar de uma forma realmente suave. Adoro pensar. Acho que isso vai me ajudar a me tornar mais interior e misterioso. Estou ansioso para naquela.”

A primeira grande atuação de Rudd veio em Clueless, de 1995, um clássico estrelado por Alicia Silverstone. Ele também deixou sua marca em muitas comédias como “Anchorman”, “The 40 Year Old Virgin” e “This is 40”, que faz parte da comédia “Knocked Up”.

O ator alcançou o status de estrela em uma série de filmes de super-heróis da Marvel, incluindo “Homem-Formiga”, “Homem-Formiga e a Vespa”, “Capitão América: Guerra Civil” e “Vingadores: Fim do Jogo”. Ele estrelará o próximo filme “Ghostbusters: Afterlife” e aparecerá ao lado de Will Ferrell na nova série da Apple TV + “The Shrink Next Door”, que estreia em 12 de novembro.

Rudd, 52, disse que sua esposa ficou “chocada” no início, depois que ele lhe contou a notícia. O casal tem dois filhos, Jack e Darby de 17 anos e Darby de 12 anos.

“Mas você sabe que ela tem sido muito amável”, disse ele sobre sua esposa, Julie, de 18 anos. Depois de algumas risadas e choque, ela disse: ‘Oh, eles acertaram. “E isso foi muito bom. Ela pode não ter dito a verdade, mas o que você vai dizer?”

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Rod espera causar-lhe “muita dor” de seu círculo de amigos. Ele não os culparia, porque faria o mesmo.

Ele disse: “Quer dizer, vou me apoiar muito nisso. Vou assumir isso.” “Eu não vou tentar ser tipo ‘Oh, eu sou tão humilde. “Eu faço cartões de visita. Mas todos os meus amigos vão me destruir, e eu espero que eles façam, e é por isso que eles são meus amigos.”