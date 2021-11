CMA Awards 2021: Chegada do tapete vermelho

Chris Stapleton e Eric Church são os principais indicados, Luke Combs pode ter uma grande noite e os três vão subir ao palco na quarta-feira no CMA Awards.

Stapleton e a Igreja Ele vai dos pés à cabeça a noite toda no show em Nashville, Tennessee, com indicações nas mesmas cinco categorias, incluindo Artista do Ano, Vocalista do Ano e Álbum do Ano.

O 55º CMA Awards anual, transmitido pela ABC e Hospedado por Luke Bryan, retornará ao modo de exibição normal. Ela está de volta à frente do público em sua casa habitual, Bridgestone Arena em Nashville, depois que o show do ano passado no Music City Center ficou vazio devido à pandemia do coronavírus.

Na premiação anunciada antes do show na quarta-feira, “Half of My Hometown”, de Kelsey Ballerini, com Kenny Chesney, ganhou o título de Musical do Ano e Videoclipe do Ano.

Carrie Underwood e Miranda Lambert, a artista mais indicada na história dos CMAs, também foram nomeadas para Artista Feminina do Ano. Emma será a primeira mulher a ganhar o prêmio desde Taylor Swift em 2011.

Em um ano em que os indicados do sexo masculino dominaram as categorias principais, Gabby Barrett foi a mulher mais indicada da noite com quatro acenos, incluindo Artista Feminina do Ano, Artista Revelação, single e Canção do Ano por sua canção “The Good Ones” .

Underwood e Jason Aldean são manchetes Uma série de colaborações All-Star durante a execução de sua música atual “If I Didn’t Love You”. Ken Brown e Chris Young vão cantar a dupla “Famous Friends”, que foram indicados em três categorias.

Outros artistas incluem Os irmãos OsborneE Carly Pierce, Ashley McBride, Mickey Gayton com Britney Spencer e Madeline Edwards.

A Associated Press contribuiu para este relatório.