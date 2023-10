Parece que as artes visuais do PlayStation sofreram demissões

Vários desenvolvedores anunciaram que foram demitidos do grupo de artes visuais do PlayStation.

Entre eles está um ex-designer de destaque Daniel Bellemeier escreveu:Infelizmente, depois de uma onda de demissões, na semana passada foi minha última vez no PlayStation. Embora esta certamente não seja a notícia que eu esperava, sou grato pela oportunidade de trabalhar com colegas extremamente talentosos em projetos incríveis e sairei com boas lembranças do tempo que passei lá.

Belmer mora em San Diego e estava trabalhando em um projeto não revelado. Não está claro se ele trabalha no Visual Arts Group da PlayStation ou na Sony San Diego.

O grupo de serviços de artes visuais com sede em San Diego foi fundado em 2007 com o objetivo de desenvolver algumas das maiores franquias do PlayStation.

O Visual Arts Service Group recentemente ganhou destaque por seu trabalho em The Last of Us Part 1, trabalho que supostamente levou o jogo ao estúdio original Naughty Dog para finalizar o projeto.

Matt Barney, outro ex-funcionário, escreveu: “Adeus PlayStation/Sony Interactive Entertainment, foi real! 👋 Nos últimos meses, eu sabia que essa onda de demissões estava chegando. 🌊 Eu amo o PlayStation e sempre amarei… Quer dizer, eu fiquei quando tive a oportunidade de sair, obviamente!

Outros desenvolvedores postaram nas redes sociais que seus contratos com o Visual Arts Group do PlayStation estavam expirando, mas não está claro se esta foi a conclusão normal do prazo do contrato ou demissões.

O artista Sean Teo, que trabalhou na primeira parte de The Last of Us, escreveu em sua página no LinkedIn: “Olá a todos, meu contrato na PlayStation Visual Arts infelizmente terminou. Atualmente estou procurando uma nova função e tenho flexibilidade para trabalhar.” em videogames, longas-metragens e outros projetos.” Comercial.

2023 viu relatos generalizados de perdas de empregos em toda a indústria de jogos, incluindo na Frontier Developments, com sede em Cambridge, no Reino Unido, no início desta semana.

Zen Studios se tornou o mais recente estúdio de propriedade do Embracer Group a sofrer demissões.

A Embracer anunciou em maio que um grande acordo havia fracassado inesperadamente no último minuto, o que a levou a reduzir sua previsão de lucros. O acordo teria sido uma parceria de US$ 2 bilhões com o Savvy Games Group, que é financiado pelo governo saudita.

Isso levou a Embracer a anunciar em junho que estava implementando um “programa de reestruturação” que incluía “fechamento de estúdios e encerramento de projetos”.

Desde então, a Embracer demitiu funcionários de empresas como a Gearbox Publishing, a Crystal Dynamics, fabricante de Tomb Raider, e o estúdio de remake de Knights of the Old Republic, Beamdog.

A desenvolvedora de Saints Row, Volition, também fechou em agosto e está considerando vender a fabricante de Borderlands, Gearbox, que adquiriu em 2021 em um negócio de até US$ 1,4 bilhão.