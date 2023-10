A configuração gráfica discutida de Assassin’s Creed Mirage será removida permanentemente

O mais polêmico Assassin’s Creed Mirage A configuração gráfica será removida para todos os jogadores no final de outubro de 2023, mas você ainda terá a opção de ativá-la novamente. A Ubisoft diz que ouviu o feedback e removerá a aberração cromática da Bagdá virtual do século IX, e tenho certeza de que isso será um verdadeiro benefício para muitos de nós.

Quer você pense que Assassin’s Creed Mirage é um retorno à forma ou não, o jogo de mundo aberto tem sido bom para a Ubisoft. Os jogadores reagem bem ao tamanho menor do Mirage, mas a configuração visual da aberração cromática, que é imposta a cada jogador, não se saiu bem.

A aberração cromática é um efeito colateral real de algumas lentes de câmeras, mas a Ubisoft a incluiu como um efeito visual obrigatório em Assassin’s Creed Mirage. Ele simula como os raios de luz passam pelas lentes de uma câmera, distorcendo o visual e as cores das bordas em certas partes da imagem.

Isto foi solidamente implementado no jogo, e tendo escrito sobre a aberração cromática em Assassin’s Creed Mirage que a Ubisoft investigou, estou incrivelmente feliz em dizer que foi removido.

Isso é de acordo com “Waldo”, membro da AC Community Team, no Discord oficial de Assassin’s Creed, que diz que a Ubisoft está “trabalhando para processar seu feedback por meio da Aberração Cromática no jogo”.

“Com a próxima atualização chegando por volta do final do mês, a aberração cromática será desativada por padrão em todas as plataformas e você terá a opção de ativar/desativar esse recurso em um menu dedicado.”

Boas notícias, pessoal. Então, se gostar do recurso, você pode ativá-lo novamente, mas em breve ele será retirado do jogo por padrão para todos, que é o que muitos de nós temos pedido desde o lançamento do jogo.

