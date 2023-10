As contas Nintendo “ajudam a facilitar” a transição para a próxima geração, de acordo com Doug Bowser

O presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, reiterou Mesma entrevista com inverso Como as Contas Nintendo farão a transição para uma nova geração de hardware.

Embora ele “não possa comentar” e “não comente” os rumores sobre um “sucessor do Switch”, Bowser essencialmente confirmou que as contas Nintendo serão usadas no futuro para facilitar o processo de portabilidade, observando como o objetivo é “minimizar a queda que você normalmente vê O último ano de um curso e o início de outro. Aqui está exatamente o que ele tinha a dizer:

Douglas Bowser: “Bem, antes de mais nada, não posso comentar – ou devo dizer, não comentarei – os rumores que estão por aí. Mas uma coisa que fizemos com o Switch para ajudar nessa comunicação e transição foi a formação de uma conta Nintendo. No passado, todos os consoles para os quais mudamos tinham um sistema de contas totalmente novo.” Criar uma conta Nintendo nos permitirá comunicar com nossos jogadores quando fizermos a transição para uma nova plataforma, para ajudar a facilitar esse processo ou transição.

“Nosso objetivo é minimizar o declínio que você normalmente vê no último ano de um ciclo e no início de outro. Não posso falar sobre os recursos potenciais de uma nova plataforma, mas a Conta Nintendo é uma base sólida para fazer essa comunicação como nós fazemos a transição.”

Em junho, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, falou sobre como a empresa deseja tornar a transição para a próxima geração o mais simples possível para os clientes, usando o sistema de contas existente:

Shuntaro Furukawa: “Quanto à transição do Nintendo Switch para o console de próxima geração, queremos fazer o máximo possível para que nossos clientes façam a transição sem problemas, usando uma conta Nintendo.”

Embora pareça haver confirmação de que as contas Nintendo serão transferidas para o sistema de próxima geração, lembre-se de que ainda não há uma declaração oficial sobre se as bibliotecas de títulos digitais existentes dos usuários serão ou não transferidas.