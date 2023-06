Padma Lakshmi está deixando o Top Chef após sua 20ª temporada

Colicchio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Funcionários da NBCUniversal e Magical Elves, a produtora “Top Chef”, prestaram homenagem a Lakshmi em declarações indicando que planejam continuar com o programa. “Sentiremos sua falta na mesa dos jurados e como produtora executiva, mas seremos eternamente gratos por sua dedicação inabalável em se conectar com chefs e espectadores do Bravo”, disseram Casey Creeley e Joe Sharon, co-CEOs da Magical Elves, em uma afirmação.

Lakshmi, 52, modelo, autora e ativista nascida na Índia, foi elogiada por trazer leviandade e humor ao reality show, tornando-se o rosto inegável da franquia.

No mês passado, o outro programa de TV de Lakshmi, “Taste the Nation”, foi ao ar em sua segunda temporada, no Hulu. Nele, ela viaja para os Estados Unidos, explorando o que significa cozinhar e comer na América.

Também no mês passado, ela apareceu no Edição de maiô da Sports Illustrated, disfarçado de biquíni de moedas de ouro. “Esta sou eu”, escreveu ela, junto com um vídeo de sua sessão de fotos. Postado no Instagram. “Eu não vou voltar aos meus vinte anos se você me pagar todo o dinheiro do mundo.”

Seu primeiro livro de receitas, Easy Exotic, foi publicado em 1999. Desde então, ela lançou vários outros, incluindo Tangy, Tart, Hot & Sweet; um livro de memórias, “Love, Loss, and What We Ate”; Guia de referência chamado “A Enciclopédia de Especiarias e Ervas”. e um livro infantil, Tomatoes for Neela.

Brett Anderson Contribuir para a elaboração de relatórios.