“Spider-Verse 2” marca a terceira maior abertura para uma animação – Variety

Eles querem fotos do Homem-Aranha. “Homem-Aranha: Além do Aranhaverso”, da Columbia Pictures e da Sony Pictures Animation, arrecadou US$ 51,75 milhões na sexta-feira em 4.313 locações, um número que inclui cerca de US$ 17,35 milhões nas prévias de quinta-feira. É o maior dia de estreia do ano até agora, ultrapassando os $ 48,1 milhões arrecadados por “Guardiões da Galáxia Vol. 3”.

A aventura animada do super-herói já ultrapassou sua projeção de US $ 80 milhões ou mais no fim de semana, com o filme agora procurando US $ 113 milhões para sua estreia até domingo.

O “Homem-Aranha: Into the Spider-Verse” original de 2018 teve um desempenho mais próximo da versão animada tradicional, arrecadando US $ 35 milhões no mercado interno antes de atingir US $ 190 milhões nas festas de fim de ano. Este remake tem o ímpeto de um glamoroso blockbuster de verão, procurando mais do que triplicar a estreia de seu antecessor. O valor de $ 51,75 milhões marcou o terceiro dia de abertura mais alto de um lançamento animado. O filme também está recebendo um impulso de vendas de ingressos para salas de qualidade como Imax.

Esse aumento maciço nas bilheterias pode ser atribuído à sensação. “Into the Spider-Verse” terminou sua exibição teatral com cerca de US$ 375 milhões em todo o mundo, mas foi aclamado pela crítica e pelo público por sua impressionante animação de dobra de formas e impacto cômico moderno. O filme chegou ao Oscar, tornando-se a primeira adaptação de quadrinhos a ganhar o Oscar de Melhor Animação.

Depois de aumentar seus seguidores por quase cinco anos, a série Spider-Verse finalmente lançou sua sequência para um público entusiasmado. As críticas são novamente positivas em todos os aspectos, com um índice de aprovação de 95% dos principais críticos no site agregado Rotten Tomatoes. O público também está a bordo, conforme indicado pela nota “A” atribuída pelos compradores de ingressos por meio da empresa de pesquisa Cinema Score.

em diversoO principal crítico de cinema Owen Gleiberman ofereceu alguns elogios exagerados, escrevendo que “O filme leva a história a novos reinos deslumbrantes que o tornam um verdadeiro companheiro espiritual do primeiro filme. Este vira nossas cabeças e mais alguns; este vira ainda mais a nossa cabeça.”

Across the Spider-Verse apresenta os membros do elenco Shamick Moore como Miles Morales, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy e Jake Johnson como Peter P. Parker como um trio de guardas-aranha em uma jornada entre as dimensões mais uma vez. Novos personagens incluem Miguel O’Hara (Oscar Isaac), Jessica Drew (Issa Rai), Homem-Aranha Índia (Karan Soni) e Homem-Aranha (Daniel Kaluuya). Uma sequência, Beyond the Spider-Verse, está programada para ser lançada em março de 2024.

As próximas três vagas nas paradas domésticas foram para o bloco de lançamentos da Disney. O novo filme live-action do estúdio, “A Pequena Sereia”, arrecadou US$ 11,8 milhões na sexta-feira, uma queda de quase 69% em relação à estreia na semana passada. O musical subaquático parece acrescentar quase US$ 40 milhões à sua estreia no segundo ano, elevando seu total doméstico para cerca de US$ 186 milhões. Isso teria definido o mesmo ritmo do remake de 2019 de “Aladdin”, que arrecadou US$ 185 milhões nos primeiros 10 dias de lançamento e terminou com US$ 355 milhões na América do Norte.

“The Boogeyman”, uma refilmagem de horror da 20th Century Studios, da Disney, arrecadou US$ 4,8 milhões na sexta-feira. Thriller The Beast Under The Bed está procurando abrir com oito dígitos – não o resultado mais forte devido ao seu orçamento de produção de $ 35 milhões, mas já mais do que teria se o filme tivesse sido lançado diretamente no Hulu. Originalmente programado. Apresentações de testes positivos no século 20 levaram à transformação em espetáculo teatral.

Adaptado do conto de Stephen King de 1973 com o mesmo nome, é estrelado por Chris Messina, Sophie Thatcher e Vivien Lyra Blair como um pai e suas duas filhas lutando contra a morte do pai de família – além de um hóspede indesejado. Dica: é o bicho-papão. Rob Savage dirigiu o longa.

“Guardiões da Galáxia Vol. 3” está de olho em outro contrato forte, acrescentando US$ 2,9 milhões na sexta-feira, com expectativas de cerca de US$ 10 milhões para o período de três dias. Agora em seu quinto fim de semana de lançamento, a trilogia da Marvel arrecadou mais de $ 300 milhões nas bilheterias domésticas e $ 750 milhões em todo o mundo.

Universal Fast X continua a mostrar retornos decrescentes na América do Norte, enfrentando uma queda de 61% em seu terceiro fim de semana para US$ 9 milhões. A peça do conjunto de vigilantes aumentará seu total doméstico para US $ 128 milhões até domingo, superando ligeiramente seu antecessor “F9”, embora o filme de 2021 tenha sido lançado durante os primeiros meses de uma recuperação pós-COVID nas bilheterias. “Fast X” está indo muito mais forte no exterior, com quase 80% de seu total mundial de $ 524 milhões vindo de mercados internacionais.