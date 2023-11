Os US$ 15 são provavelmente uma taxa para o programa de preços de congestionamento de Nova York

A proposta procurou equilibrar vários interesses concorrentes. Os defensores elogiaram os preços propostos e os descreveram como razoáveis ​​e equivalentes aos de outras cidades ao redor do mundo.

A tarifação do congestionamento proporcionará o tão necessário financiamento para sinalização, novos vagões de trem e ônibus elétricos, disse Lisa Daghlian, diretora executiva do Comitê Consultivo Permanente de Cidadãos do MTA, um grupo de vigilância. “O preço do congestionamento não é apenas uma ideia cuja hora chegou”, disse ela. “Está muito atrasado.”

Em uma declaração preparada, um porta-voz da governadora Kathy Hochul observou que a Sra. Hochul criticou a taxa de US$ 23. Ele enfatizou o apoio do governador à tarifação do congestionamento e a necessidade de melhorar o sistema de transporte de Nova York e, ao mesmo tempo, eliminar a poluição e o tráfego.

Os motoristas de baixa renda receberão um desconto de 50% no dia seguinte para as primeiras 10 viagens do mês. Também será muito mais barato conduzir à noite: entre as 21h00 e as 5h00, as portagens serão reduzidas em 75 por cento.

Os motoristas de automóveis de passageiros que entrarem na zona de preços de congestionamento através dos túneis Queens-Midtown e Hugh L receberão… Curry, Holland e Lincoln recebem um crédito de US$ 5 durante o dia. As motocicletas receberão um desconto de US$ 2,50, os caminhões comerciais pequenos receberão um crédito de US$ 12 e os caminhões maiores receberão um desconto de US$ 20. Os motoristas que cruzarem para Manhattan pela ponte George Washington, ao norte da zona de congestionamento, não receberão pedágios reduzidos.