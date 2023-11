Inflação na zona euro cai para 2,4% abaixo das expectativas

Os números preliminares mostraram na quinta-feira que a taxa de inflação anual na zona euro caiu para 2,4% em novembro, de 2,9% em outubro.

Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 2,7%.

A inflação subjacente – uma medida monitorizada de perto pelo Banco Central Europeu que exclui os efeitos voláteis da energia, dos alimentos, do álcool e do tabaco – também ficou abaixo do esperado, caindo para 3,6%, face aos 4,2% em Outubro.

Diminuiu de 4,2% para 3,6%.

Os responsáveis ​​do Banco Central Europeu sublinharam repetidamente que é demasiado cedo para declarar vitória sobre o aumento dos preços na zona euro, composta por 20 membros, uma vez que monitorizam potenciais pressões dos aumentos salariais e dos mercados energéticos.

A inflação global caiu agora significativamente desde os níveis máximos de 10,6% em Outubro de 2022. A “demanda lenta” manteria a inflação no caminho de 2%, disse Bert Kolen, economista-chefe para a zona euro do ING, numa nota na quarta-feira.

A taxa de inflação nas duas maiores economias da zona euro, Alemanha e França, caiu para 2,3% e 3,8%, respetivamente.

Matthew Savary, estrategista-chefe europeu da BCA Research, disse que os investidores estariam agora inclinados a divulgar suas expectativas sobre o cronograma para o primeiro corte das taxas de juros do BCE, mas disse que as preocupações do banco central sobre o aperto do mercado de trabalho ainda significam “mais tarde e não”. . “Breve.” Cortes nas taxas de juros.

O desemprego na zona euro permaneceu num mínimo histórico de 6,5% em Outubro, apesar da contracção da economia da zona euro no terceiro trimestre, mostraram dados separados divulgados pela agência de estatísticas Eurostat na quinta-feira.