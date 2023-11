O Tesla Cybertruck tinha um alcance de até 290 milhas (466 km) em nossa unidade de análise

Um Tesla Cybertruck com alcance de cerca de 290 milhas (426 km) foi localizado em uma unidade de revisão antes do evento de entrega de amanhã.

Sabe-se que a montadora não trabalha com a mídia dos EUA desde a dissolução de seu departamento de relações públicas em 2020.

Hoje, existem apenas algumas publicações e criadores de conteúdo para os quais a Tesla ocasionalmente disponibiliza unidades de revisão na América do Norte – nomeadamente Motor Trend, Jay Leno e MKBHD.

Agora, este último conseguiu colocar as mãos no Cybertruck antes do lançamento de amanhã e postou um teaser no Instagram:

A foto mostra apenas o volante do Cybertruck e uma pequena parte do display central.

O mais recente revela a linha Cybertruck:

Esta é a autonomia exibida, que é a autonomia atual do veículo. Nas visualizações anteriores do display central do Cybertruck, os engenheiros da Telsa usavam o status da carga como uma porcentagem, o que nos impedia de ver a autonomia.

Em um insight recente, conseguimos calcular o alcance com base no destino no sistema de navegação da Cyberturck e no status da cobrança em porcentagem.

Somou cerca de 267 milhas de alcance – aproximadamente o mesmo alcance desta visão.

No entanto, parece que o Cybertruck testado pela MKBHD atinge na verdade 90% da carga da bateria em vez de 100%.

Parece que deveria haver outra barra branca para um total de 10 se for 100%:

Isso colocaria o alcance mais próximo de 290 milhas (466 km), mas esse é o alcance mostrado, que leva em consideração fatores ambientais, bem como comportamentos de direção modernos (velocidade e aceleração).

Porém, não será a linha oficial da EPA que o Cybertruck receberá, e a Tesla poderá fabricá-la e anunciá-la amanhã em seu evento de entrega.

No entanto, deve estar relativamente próximo desse número após os dois últimos avistamentos.

o que você acha? feliz? Decepcionado? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.