Os problemas de viagem pioram, com cerca de 175 voos cancelados no JFK, LaGuardia, Newark Sunday – CBS New York

Nova York (CBS New York) Domingo foi mais um dia agitado nos aeroportos da região, com milhares de viajantes indo e vindo no fim de semana.

Conforme relatado por Kevin Rincon da CBS2, vários passageiros Atrasos e cancelamentos são bem-vindos novamente.

O site de monitoramento FlightAware mantém o controle dos números. Pelo menos 68 voos foram cancelados em Aeroporto Internacional Newark Liberty. Aeroporto Internacional John F Kennedy 73 voos foram cancelados, e outros 33 foram cancelados em Aeroporto LaGuardia.

As companhias aéreas estão lutando para lidar com o aumento do tráfego aéreo, juntamente com o aumento contínuo do tráfego aéreo COVID-19 casos.

Os passageiros disseram que sentiram a pressão de viajar durante outra onda de casos de coronavírus.

Um homem e sua namorada voaram de Phoenix. Eles planejavam ir para o JFK, mas o voo atrasou em Salt Lake City.

É muito estressante “, disse Christian Klein. “Tivemos muita sorte. Fizemos esta viagem e dissemos:‘ Ei, podemos entrar? ’E acabamos aqui em Newark.”

Suas viagens começaram há cerca de um dia e não terminaram em Newark. Disseram que pegariam um carro para ver a família em Connecticut.

Swani Schobert e seu filho de Stratford, Connecticut, disseram que planejavam ir para a Alemanha.

“Você definitivamente tem que procurar mais coisas, precisa de exames, precisa de vacinação, ambos ou nenhuma. Se você parar em outro país, então o destino, quais são as regras? É muito confuso, mas conseguimos isso “

nacionalmente, United e Delta cancelaram centenas de voos no fim de semana. As companhias aéreas têm poucos funcionários Doença do coronavírus casos em ascensão. Eles ofereceram aos funcionários todos os tipos de incentivos para fazer turnos extras, em um dos fins de semana mais movimentados do ano.

De volta a Newark Liberty, olhando as chegadas e partidas, se os voos não forem cancelados, há uma chance de que sejam atrasados.

Antoinette Randolph e sua família disseram que, apesar dos problemas, ainda havia vontade de voar.

“Ainda fazemos isso. Ainda não podemos viver nossas vidas curtas. Devemos todos trabalhar juntos para ficarmos seguros”, disse Randolph.

Uma coisa que os viajantes disseram foi que se sentiam seguros com todas as precauções extras implementadas. No entanto, vai chegar o tempo antes de vermos as coisas melhorarem em termos de atrasos e cancelamentos, à medida que mais pessoas continuarem tentando ver a família durante as férias, ou tentarem voltar ao trabalho.

Kevin Rincon da CBS2 contribuiu para este relatório.