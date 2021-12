Vendas pós-natal: melhores ofertas no Walmart, Best Buy, Amazon e muito mais

refrescar

(Crédito da imagem: TechRadar) Preço chocante da Amazon Backup Apple AirPods Pro $ 197. Não posso dizer que ficamos surpresos com isso – US $ 179 é um preço excelente para esses fones de ouvido campeões de vendas e concluímos que esse negócio não duraria muito. (Mas se ele voltar, faremos questão de atualizá-lo aqui.) Enquanto isso, a Amazon ainda tem o novo Apple AirPods (3ª geração) à venda por US $ 169. Este é apenas $ 10 de desconto, mas como anunciamos em nosso site Análise do AirPods 3É uma atualização perceptível de seus predecessores em termos de desempenho de áudio, conectividade e design. Nós os recomendamos fortemente se você estiver pronto para aposentar seus AirPods da geração anterior.

(Crédito da imagem: Futuro) Procurando uma maneira econômica de trazer a experiência do Peloton para sua casa? Conecte-se Bicicleta ergométrica interna Schwinn IC4, disponível agora por $ 799,99 na Best Buy. Isso não é apenas US $ 200 de desconto no preço de tabela, é quase metade do custo Bicicleta Peloton de $ 1.500 para iniciantes. Melhor ainda, você pode conectar seu Schwinn IC4 ao aplicativo Peloton. Mas se Peloton não é seu Velocidade (… por favor, não saia!), o Schwinn IC4 vem com uma assinatura JRNY gratuita de 1 ano, no valor de $ 149. Ele será renovado automaticamente assim que o período de teste terminar, portanto, certifique-se de cancelar sua assinatura com antecedência se não quiser continuar com ela.

(Crédito da imagem: Lenovo, Futuro) A Best Buy já está olhando para 2022 com seu evento de economia de ano novo, incluindo Até $ 200 de desconto em Chromebooks . Quer esteja à procura de algo básico para a educação infantil ou queira um design mais exclusivo para o seu trabalho de escritório, encontrará algo na medida a um preço excelente. Vale a pena notar aqui é Lenovo Chromebook 3 por $ 119 . Isso representa uma economia de US $ 100 e um ótimo preço para um laptop de baixo custo. Ele tem uma CPU AMD de núcleo duplo, armazenamento eMMC de 32 GB e uma tela FHD de 11,6 polegadas. Não, não é uma especificação incrível, mas para uma computação básica ou máquina de backup que você pode facilmente levar para a estrada, este Chromebook leve é ​​uma ótima compra.

(Crédito da imagem: Futuro) Se você está procurando obter um desconto em alguns dos melhores fones de ouvido do mercado, a Best Buy tem os fones de ouvido com cancelamento de ruído Sony WH-1000XM4. À venda por uma baixa recorde de $ 248 (era $ 349,99). olho de Melhores fones de ouvido de 2021 Fabricado pela própria equipe da TechRadar, os fones de ouvido da Sony apresentam tecnologia de cancelamento de ruído digital, funcionam com o Amazon Alexa e oferecem até 30 horas de vida útil da bateria.

(Crédito da imagem: Futuro) Existem muitas ofertas de TV baratas hoje, mas nossa oferta favorita é esta incrível TV 4K de 65 polegadas da Samsung À venda por apenas $ 498 (era $ 648). Esse é um preço incrível para uma TV de tela grande 4K e US $ 50 menos do que o negócio da Black Friday do Walmart. Este kit da Samsung tem um excelente processador UHD 4K ‘Crystal’, sistema operacional Tizen fácil de usar e suporte total para HDR – tudo por menos de $ 500, o que é um ótimo valor.

(Crédito da imagem: Futuro) Se você está procurando adicionar smoothies à sua rotina de 2022, a liquidação pós-natal do Walmart tem o melhor liquidificador profissional Ninja. À venda por $ 69 (era $ 99,99). Este é o melhor preço que você pode encontrar agora e US $ 10 a menos do que o negócio atual da Amazon. O liquidificador de 1000 W pode misturar e purê para fazer seus smoothies favoritos e bebidas congeladas e inclui uma jarra de 72 onças para que você possa fazer grandes lotes para toda a família.

(Crédito da imagem: Fitbit) Se você deseja começar o ano novo com um rastreador de atividades para ajudá-lo a cumprir suas metas de saúde e preparo físico, a Amazon tem o Fitbit Inspire 2 Reduzido para $ 79,95 (era $ 99,95). Isso representa $ 20 de desconto e apenas $ 10 a mais do que o preço baixo padrão. READ Ações caem, paraísos sobem à medida que nova variável COVID-19 assusta investidores Reuters O relógio fino e prático pode monitorar a freqüência cardíaca, calorias queimadas, níveis de atividade e oferece impressionantes dez dias de vida útil da bateria.

(Crédito da imagem: Futuro) Se você não conseguir os AirPods Pro mais vendidos no Natal, poderá desativar os fones de ouvido com cancelamento de ruído da Amazon após a liquidação de Natal por $ 179,99 (era $ 249). Isso é $ 80 de desconto e o melhor preço que você pode encontrar agora. Enquanto vimos o AirPods Pro cair para US $ 159 durante a Black Friday, os AirPods estavam à venda por US $ 197 na semana passada, então isso ainda é muito nos fones de ouvido atualmente disponíveis e prontos para envio.

(Crédito da imagem: Futuro) Ai meu Deus, se você está pensando em comprar uma TV LG OLED, basta comprar qualquer aparelho. Faça isso agora. Estou apenas frustrado porque acho que tenho escrito a mesma coisa por meses todos os anos, então vou fazer isso rapidamente – não é sua culpa que isso seja novo para você: Olha Você aqui. O motivo perfeito para cuidar de si – Se está a pensar comprar esta TV, agora é a altura de o fazer. Acredite em mim – eu esperei muito tempo no passado.