Os fãs de Mortal Kombat 1 estão fazendo o possível para evitar microtransações

No passado, a única razão pela qual você consideraria alterar a data do relógio do seu console era por causa dos ovos de Páscoa, como a batalha final do chefe em Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Mas estamos em 2023, aproximadamente 2024, e agora os jogadores estão manipulando o tempo por razões mais sérias: as controversas microtransações de Mortal Kombat 1.

Como você já deve saber, o desenvolvedor NetherRealm começou a criar skins do modo Invasion do lançamento em sua loja do jogo. Ele pode ser adquirido com uma moeda premium chamada Dragon Krystals e inclui fantasias que antes estavam disponíveis gratuitamente durante o jogo, como parte das atualizações sazonais do jogo.

Mas os fãs descobriram que, ao mudar a história de seus consoles PS5, eles podem literalmente voltar no tempo e desbloquear essas fantasias gratuitamente novamente. É muito provável que esta falha seja corrigida, pois presumimos que a editora Warner Bros deseja levar os jogadores a microtransações, e a maioria dos jogos com conteúdo sazonal como esta função usa um relógio do lado do servidor.

No entanto, a guerra entre fãs e financiadores está mais forte do que nunca em Mortal Kombat 1, com muitos ainda se recuperando da decisão da empresa de incluir fatalidades no jogo de preço integral. Aqueles que se esforçaram para o caro final do Halloween receberão alguns movimentos extras como um adoçante, mas a reputação do lutador está em baixa no momento.