A nova câmera de filme Kodak Super 8 já está chegando

A Kodak está se preparando para vender a câmera de filme Super 8 anunciada na CES 2016. Ela teve uma atualização Página do produto da câmera Com um novo botão ‘Registrar para Comprar’ para permitir que clientes em potencial registrem seu interesse. diz Vanessa Benedetti, diretora-gerente global da Kodak Motion Picture Corporation A beira A expectativa da empresa é que a câmera seja colocada à venda em quantidades limitadas nos Estados Unidos no dia 4 de dezembro, antes de ser lançada no Canadá, no Reino Unido e em outros mercados europeus.

Quando estiver à venda, a câmera custará US$ 5.495. Isso não só é caro quando você pensa sobre isso, como mídia 404 Notas, câmeras Super 8 mais antigas podem ser adquiridas por algumas centenas de dólares – e também são caras em comparação com os preços anunciados anteriormente pela Kodak. Quando a câmera Super 8 foi anunciada pela primeira vez em 2016, a Kodak disse que esperava cobrar entre US$ 400 e US$ 750 por ela e, em 2018, já havia aumentado o preço potencial para entre US$ 2.500 e US$ 3.000.

Esse preço torna o novo Kodak Super 8 uma proposta muito acessível, mesmo antes de você enfrentar os desafios de filmar em formato digital. Mas isso não significa que não seja uma peça interessante. Embora seja essencialmente uma câmera de filme, ela possui algumas conveniências modernas, como um visor LCD de 4 polegadas, um cartão microSD para gravação de áudio e até uma saída Micro HDMI para conectar um monitor externo.

Infelizmente, essas conveniências modernas não se estendem à porta de carregamento da câmera, que usa… Micro USB. READ Um jogo de sucesso e corrida sendo atualizado como um ótimo jogo de mundo aberto

Se a ideia de filmar for aceitável e você puder pagar o preço, a Kodak convida os clientes interessados ​​a se inscreverem para obter mais detalhes Através deste formulário de reserva (o que indica que você precisa preenchê-lo mesmo que já esteja na lista de reservas anterior). Uma última palavra de cautela para quem nunca filmou um filme real antes: mídia 404 Ele ressalta que um cartucho de filme Super 8 de US$ 35 só pode gravar cerca de dois minutos e meio de filmagem a 24 quadros por segundo. Escolha suas fotos com cuidado.

