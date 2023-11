O YouTube diz que não desacelera o Firefox, apenas bloqueadores de anúncios

usuários em Reddit E Notícias piratas Eles reclamam que o YouTube introduziu um atraso deliberado de cinco segundos antes que as páginas de vídeo sejam carregadas no Firefox da Mozilla e, às vezes, em alguns outros navegadores. YouTube diz A beira Esses usuários estão certos sobre o atraso, mas o navegador não tem nada a ver com isso – faz parte do esforço da empresa para eliminar bloqueadores de anúncios em todas as plataformas.

“Na semana passada, os usuários que usam bloqueadores de anúncios podem ter experimentado uma experiência de visualização abaixo do ideal, incluindo atrasos no carregamento, independentemente do navegador que usam”, escreveu o diretor de comunicações do YouTube, Christopher Lawton, por e-mail. Desativar o bloqueador de anúncios deve resolver o problema, embora os usuários “ainda possam enfrentar um atraso temporário no carregamento” até atualizarem o navegador, escreveu Lawton.

Lawton também disse que os usuários continuarão a ver problemas como esse à medida que os métodos de detecção de bloqueadores de anúncios do YouTube melhorarem.

O problema foi inicialmente relatado como direcionado aos usuários do Firefox, mas os usuários online disseram que também estavam vendo o atraso no Chrome e no Edge. Os usuários do Reddit e do Hacker News que examinaram o código que parecia estar causando o atraso disseram não ter visto nenhuma indicação de que o YouTube estava verificando o tipo de navegador usado. Damiano DeMonte, gerente sênior de marca da Mozilla, escreveu em um email para: A beira “Não há evidências de que este seja um problema específico do Firefox.”

O atraso de cinco segundos não afeta a todos. Alguns de nós estamos em A beira Tentei reproduzir o problema em computadores Mac e Windows. Mas, esteja conectado ao YouTube ou não, usando um bloqueador de anúncios ou não, ou no modo de navegação anônima ou não, nenhum de nós percebeu o atraso relatado. READ Os preços da loja de Diablo IV para armaduras, montarias e muito mais são malucos

O Google tem feito grandes avanços no bloqueio de anúncios recentemente, e grande parte do impulso nesse esforço foi visto no YouTube, que começou a desativar vídeos para alguns espectadores com bloqueadores de anúncios em junho. O YouTube confirmou no mês passado que havia “lançado um esforço global” para fazer com que os usuários habilitassem anúncios ou assinassem o serviço premium sem anúncios por US$ 13,99 por mês. Lawton descreveu a publicidade como “uma tábua de salvação vital para nossos criadores”.

Na semana passada, o Google detalhou uma grande mudança no Chrome que prejudica o uBlock Origin, uma das extensões de bloqueio de anúncios mais populares. Os desenvolvedores independentes estão em uma corrida armamentista com grandes empresas que desejam exibir anúncios desde que existem anúncios na Internet – e agora, parece que o Google está falando sério sobre reagir.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”