Os clientes que confiam na gigante de criptomoedas FTX podem ficar sem nada

Enquanto a poeira baixa de um dos mais choques Colapsos financeiros na históriaUma das principais incógnitas é quanto os clientes que não podem acessar seus fundos esperam retornar da FTX, a exchange de criptomoedas que pediu falência na semana passada.

A resposta, segundo os juristas, pode ser zero.

Antes de sua desintegração, o FTX.com se comercializava como um destino seguro para iniciantes comprarem e venderem criptomoedas. Mas a crise de liquidez da semana passada forçou a FTX a interromper os saques, deixando clientes e investidores no limbo. FTX Diz-se que ele usou o dinheiro do cliente Para apoiar a operação de negociação de alto risco do fundo de hedge irmão sem permissão, de acordo com o Wall Street Journal.

Na sexta-feira, o FTX e o fundo de hedge, Alameda Research, Apresentou falência.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à CNN que os promotores federais de Nova York estão investigando o crash da bolsa. E as autoridades lançaram-se nas Bahamas, onde está sediada a FTX. investigação criminal Em companhia no fim de semana.

As ramificações legais da FTX e seu fundador, Sam Bankman-Fried, permanecem obscuras. Mas com o colapso da bolsa, que já valeu mais de US$ 30 bilhões, parece cada vez mais provável que os clientes que entregaram seu dinheiro à FTX possam ficar com o saco.

“Não sabemos o quão disseminada é a infecção”, disse Howard Fisher, sócio do escritório de advocacia Moses Singer e ex-advogado da Securities and Exchange Commission. “O primeiro episódio de vítimas são pessoas com ativos mantidos em FTX… eles provavelmente não ficarão cheios ou nem perto disso.”

Há várias razões para isso.

No caso de falência de um banco americano convencional, o governo assegura os depósitos dos clientes, elevando-os ao valor total de 250 mil dólares. Mas há simplesmente Não há mecanismo para proteger o depositante No mundo altamente não regulamentado das criptomoedas.

Em tese, os clientes da FTX deveriam receber uma parcela do restante dos ativos da empresa ao final do processo de falência. Mas até agora, pelo menos, não está claro quanto será gasto.

“Até onde eu sei, eles têm dois ativos – o valor respeitável da bolsa de valores e o valor de suas moedas do FTT”, disse Eric Snyder, chefe de falências do escritório de advocacia Wilke Oslander. (Goodwill refere-se a ativos intangíveis, como reputação de marca e propriedade intelectual. As moedas FTT, o token de criptografia emitido pela FTX, perderam mais de 90% de seu valor na semana passada.)

Snyder explica que, em falências, há uma fórmula bastante simples para descobrir quanto os credores receberão – neste caso, os depositantes FTX.

“O numerador é o patrimônio, a responsabilidade pelo denominador. Você divide um no outro, e [result] É o que todo mundo ganha.” “Mas se as pessoas retirarem todos os ativos, não haverá muito numerador.”

“É muito plausível que o retorno seja mínimo, na melhor das hipóteses”, acrescentou.

É claro que a surpresa da queda da FTX torna difícil avaliar isso logo no início, dizem os advogados.

Normalmente, as empresas têm semanas para preparar pedidos de falência que revelam, entre outras coisas, uma explicação de por que a empresa está buscando a proteção do Capítulo 11 e o que pretende alcançar no tribunal de falências.

Dan Beshekoff, sócio da Loeb & Loeb especializado em falências, diz que é muito cedo para dizer se os clientes receberão algum dinheiro de volta.

“Tudo o que você pode realmente fazer é adivinhar pelos tweets onde as coisas estão”, disse ele. “E como os clientes recuperam seu dinheiro pode depender de muitas coisas diferentes, incluindo em qual entidade eles estão mantendo o dinheiro e quantas moedas ainda restam.”

As consequências do FTX abalou toda a indústria de criptomoedas, levantando sérias questões sobre o futuro dos ativos digitais e a falta de regulamentação global.

Na segunda-feira, Changpeng Zhao, CEO da rival da FTX, Binance, procurou tranquilizar seu público sobre a legitimidade do setor.

“As pessoas estão obviamente nervosas”, disse Zhao, amplamente conhecido como CZ, em uma sessão de perguntas e respostas. no Twitter. “Quero dizer que, no curto prazo, dói. Mas acho que isso é muito bom para a indústria no longo prazo.”

Exchange gigante de criptomoedas Ele apareceu brevemente como uma tábua de salvação para FTX antes de reverter na semana passada.

Zhao, cujo tweet anunciando a retirada da Binance de seu investimento em FTX ajudou a alimentar a crise de liquidez da empresa menor, negou que houvesse um “plano mestre” para expor o FTX. No entanto, os críticos observam que o maior, e talvez o único, vencedor na queda do FTX não é outro senão Zhao, que agora é sem dúvida o jogador mais rico e influente no comércio de ativos digitais.

“Por mais que algumas pessoas me culpem por denunciar ou perfurar bolhas, peço desculpas por isso… Peço desculpas por qualquer interrupção que causei. Mas acho que a qualquer momento, se houver um problema, quanto mais cedo o descobrirmos, melhor.”

– Matt Egan e Kara Scannell da CNN Business contribuíram para este artigo.

Correção: Uma versão anterior deste artigo escreveu incorretamente o nome do escritório de advocacia Loeb & Loeb.