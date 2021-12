OnePlus puxa atualização do OxygenOS 12 com bugs

A OnePlus lançou o OxygenOS 12 executando o Android 12 no OnePlus 9 e 9 Pro esta semana, mas a empresa já o retirou após relatos de bugs e problemas de usuários.

“Estamos cientes dos problemas causados ​​pela atualização do OxygenOS 12 e nossa equipe de software está corrigindo-os”, disse OnePlus. Em uma declaração para Polícia Android. “Suspenderemos esta atualização de software e lançaremos uma nova versão o mais rápido possível.”

Esta versão foi amplamente criticada. Polícia Android chamei-a “Simplesmente horrivel,” Destacando a necessidade de alternar as configurações para fazer a tela de 120Hz funcionar novamente e que alguns menus possuem “live crash” como exemplos de problemas. 9to5Google Concordo: “Para uma versão chamada ‘estável’, o OxygenOS 12 está repleto de bugs e problemas que, francamente, tornam muito difícil sugerir uma atualização e instalação em um telefone OnePlus elegível, Publicado disse. Desenvolvedores XDA Até mesmo colocar um anúncio de serviço público recomenda que Faça uma redefinição de fábrica no OnePlus 9 ou 9 Pro Para tentar melhorar as coisas – que, como Desenvolvedores XDA Observe que não é algo que você deva fazer após uma atualização de software.

Não que você deva fazer isso, mas eu redefini os padrões de fábrica do OnePlus 9 Pro agora que ele foi atualizado para o Android 12. É muito melhor. Isso é mais utilizável. https://t.co/b7lXxieJHn Adam Conway (@AdamConwayIE) 9 de dezembro de 2021

É claro que não apenas o OnePlus tinha uma versão aproximada do Android 12. O One UI 4 da Samsung rodando o Android 12 começou a ser lançado no Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 esta semana, mas é Supostamente com muitos bugs. Os telefones Pixel do Google não estavam muito limpos, relataram os usuários Problemas de comunicação Parece ser causado por um bug no Android 12.

Não está claro quando a atualização revisada do OxygenOS 12 do OnePlus acontecerá.