A Apple recebeu uma ação judicial alegando que o Apple Watch não é seguro

Mais uma vez, o Apple Watch está no centro de uma ação judicial.

uma ação coletiva Na quarta-feira, foi alegado que o Apple Watch representa um sério risco para a segurança do cliente devido a um defeito da bateria protuberante que pode danificar a tela. Os demandantes no processo alegam que a Apple não forneceu espaço suficiente para a bateria em caso de inchaço e, como resultado, a tela do relógio poderia se soltar, rachar ou estilhaçar.

Os quatro clientes que entraram com a ação não tinham o problema de baterias inchadas, mas sim o estado da bateria e sua capacidade de fazer com que a tela se desprenda do mostrador do relógio. A reclamação diz que a Apple estava ciente do defeito, mas não divulgou o problema aos clientes.

Sabendo que a bateria dentro do relógio pode inchar repentinamente, a Apple alocou espaço insuficiente dentro do relógio para se expandir livremente sem afetar o mostrador do relógio e / ou falhou em incorporar um protetor de proteção para evitar que ele entre em contato com o mostrador do relógio e / ou não conseguiu evitar o desprendimento O mostrador do relógio está quebrado ou rachado. “

O inchaço cria uma pressão significativa para cima na face do Apple Watch e faz com que a tela se desprenda, se estilhace e / ou rache sem culpa do usuário. Quando isso acontece, ele expõe bordas afiadas e leva à falha operacional e / ou lesões resultantes do contato físico inadvertido com a tela destacada, quebrada ou quebrada.